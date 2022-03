Giroud pone líder al Milan

Roma, 6 mar El delantero francés del Milan Olivier Giroud anotó el único gol del partido en la victoria frente al Nápoles y alzó al liderato de la liga italiana al conjunto 'rossoneri' en la vigésima octava jornada de la Serie A. Cerró la jornada del campeonato doméstico italiano un duelo trascendente por la cabeza en la carrera por el 'Scudetto' en el que el Inter podía colocarse líder en caso de empate. Pero Giroud lo impidió con un aislado gol en el minuto 48 que desatascó un partido cerrado en el Estadio Diego Armando Maradona. Pocas ocasiones en la primera parte, marcada por el alto ritmo que imprimieron ambos equipos al juego. Fue una batalla por imponerse en el medio del campo que no tuvo vencedor. El Nápoles lo intentó con los cambios de orientación del español Fabián Ruiz, pieza clave en la salida de balón napolitana, y con balones al espacio al nigerioano Victor Osimhen, que brindó una intensa batalla por hacerse con el control del balón con los centrales del combinado rojinegro, el inglés Fikayo Tomori y el francés Pierre Kalulu. Los milaneses, en cambio, volcaron, sin demasiado éxito, el juego sobre la banda izquierda para aprovechar las internadas y buenas conducciones del francés Theo Hernández y del portugués Rafael Leao. Nada más salir del túnel de vestuarios, en el minuto 48, el protagonista de la noche apareció para deshacer el empate. Y no es la primera vez que el galo rescata al conjunto que entrena el italiano Stefano Pioli esta temporada. Giroud, envuelto en una maraña de piernas y demostrando sus grandes reflejos, consiguió desviar con la pierna izquierda un disparo del italiano Davide Calabria que se iba fuera para poner al Milan por delante en el marcador. El partido no dio tregua. Respondió rápidamente el Nápoles por medio de Osimhen, pero el tiro salió, aunque potente, centrado y fácil para atajar para el portero francés Mike Maignan. El choque se convirtió, por momentos, en un ida y vuelta con el Nápoles atacando con muchos efectivos la portería milanesa, lo que dejó espacios para las salidas rápidas del Milan. El algerino Adam Ounas estuvo cerca de poner el empate a uno con un zurdazo que se fue por poco desviado. Entró el mexicano Hirving Lozano a falta de diez minutos para el final para cargar el área milanesa, y no se lo pensó dos veces para golpear el primer balón que tuvo. Los minutos finales estuvieron a la altura de la circunstancia. El Nápoles apretó, con la afición volcada con el equipo, consciente de la oportunidad que perdían de asentarse en el liderato, pero los visitantes sacaron a relucir su madurez para no perderle cara al partido en ningún momento. Resistió el Milan las embestidas 'partenopei' y esperó su momento para hacer daño a la contra. Ejecutó el plan a la perfección, con un incombustible Theo Hernández que no paró de subir y bajar la banda, pero el colombiano David Ospina sacó una buena mano para despejar el tiro, y evitar así el 0-2, del belga Alexis Saelemaekers, que definió solo ante el guardameta 'azzurri' en lo que fue la última oasión de la contienda. Con esta victoria, el Milan se coloca en la primera posición de la tabla con 60 puntos, dos por encima de Inter -con un partido menos- y tres de Nápoles, en una lucha por levantar el título de campeón de Italia que se presenta abierta y sin un ganador claro hasta final de temporada. EFE tfc/arh