El Reino Unido anticipa que la guerra en Ucrania puede durar años

Londres, 6 mar El vice primer ministro del Reino Unido, Dominic Raab, advirtió este domingo de que la guerra en Ucrania puede alargarse durante años, y consideró que el presidente ruso, Vladímir Putin, minusvaloró las dificultades de una invasión. "Debemos tener claro que nuestra misión, junto con nuestros aliados, es asegurarnos de que Putin fracasa en Ucrania, y eso va a tomar cierto tiempo. Estamos hablando de meses, si no de años", sostuvo Raab en una entrevista con Sky News. "Vamos a tener que demostrar resistencia estratégica, porque esto no se va a terminar en unos días", recalcó el vice primer ministro y titular de Justicia del Gobierno británico. Raab, que estuvo al frente del Foreign Office entre 2019 y 2021, considera que Moscú está dispuesta a utilizar "cualquier táctica" para cumplir sus objetivos en Ucrania. La invasión, subrayó, está siendo "más dura de lo que Putin esperaba". Cuestionado sobre si las órdenes del presidente ruso pueden ser consideradas crímenes de guerra, Raab sostuvo que "las imprudentes y francamente espantosas tácticas del régimen de Putin deben ser perseguidas". "No solo Putin en persona, sino cualquiera que acepte órdenes ilegales", deberá responder por ello, dijo el vice primer ministro, que recalcó que el Reino Unido evitará sumirse en un "conflicto militar directo con Putin". El jefe de las Fuerzas Armadas británicas, el almirante Tony Radakin, afirmó por su parte a la BBC que los países occidentales "deben tener confianza en que estamos haciendo lo correcto". "Debemos reconocer que probablemente vamos a ver cómo Rusia incrementa la violencia, vamos a ver más bombardeos indiscriminados. Vamos a ver más violencia ridícula", adelantó el militar. "El mundo debe mantener su determinación para seguir presionando a Rusia, porque Putin es el único que puede terminar con esto", agregó. EFE gx/jac