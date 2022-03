Domingo, 6 de marzo de 2022 (23.45 GMT)

UCRANIA GUERRA ================ SITUACIÓN - Redacción Internacional - Rusia recrudeció este domingo los combates y bombardeos en Ucrania, donde el éxodo de refugiados ya supera el millón de personas y el asedio se estrecha sobre las principales ciudades.(ENVIADA) (foto)(vídeo) EVACUACIÓN - Kiev - La evacuación de la población civil de la estratégica ciudad portuaria de Mariúpol, a orillas del mar interior de Azov, fracasó hoy por segundo día consecutivo por los ataques de las Fuerzas de Rusia en el área, según las autoridades ucranianas, que han advertido del desastre humanitario que sufre la localidad. (ENVIADA). (foto)(vídeo) EEUU - Washington - Estados Unidos está teniendo conversaciones "muy activas" con la Unión Europea (UE) para prohibir la importación de petróleo procedente de Rusia, en un nuevo intento por asfixiar a la economía rusa en represalia por la guerra en Ucrania. (ENVIADA). (audio) REFUGIADOS - Siret (frontera de Rumanía con Ucrania) - Siret (frontera de Rumanía con Ucrania), 06 mar Rumanía y Moldavia son dos de los países más pobres y corruptos de Europa, pero la llegada masiva de refugiados ucranianos despertó en ellos una ola de solidaridad que está consiguiendo hacer frente a la creciente emergencia humanitaria. (ENVIADA). Por Marcel Gascón. (foto) (vídeo) MOLDAVIA - Bucarest/Viena - EEUU reiteró hoy su ayuda a Moldavia en dos frentes: uno inmediato, el de la atención a los miles de refugiados ucranianos que está acogiendo; y otro existencial, a la integridad territorial de un país que se siente amenazado por las tropas rusas presentes en la región separatista de Transnistria. (ENVIADA). ALEMANIA - Berlín - La llegada de refugiados ucranianos devuelve a las estaciones de trenes de Berlín y Múnich imágenes similares a las de la crisis migratoria de 2015, aunque para muchos alemanes el referente es 1945, cuando no eran familias las que llegaban, sino solo mujeres y niños. por Gemma Casadevall (ENVIADA) (foto)(vídeo) POLONIA - Cracovia (Polonia) - Polonia prohíbe la difusión de medios rusos para evitar "propaganda del Kremlin", ha elevado su nivel de alerta contra ciberataques lanzados desde Rusia y cada día los medios polacos desmienten noticias falsas sobre el papel de Varsovia en la guerra de Ucrania. Miguel Ángel Gayo Macías (ENVIADA). JUSTICIA - La Haya - Ucrania y Rusia se verán la cara este lunes y martes en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) por la "manipulación de la noción de genocidio para justificar una agresión". Kiev pide medidas provisionales para frenar la guerra, pero esta Corte no procesa individuos y queda en manos de la voluntad de Moscú cumplir su dictamen. Por Imane Rachidi. (ANÁLISIS) (ENVIADA) _____________ MÉXICO VIOLENCIA - Ciudad de México - Las autoridades mexicanas investigan la espiral de violencia entre aficionados en un partido de fútbol que dejó ayer 22 heridos, algunos de ellos de gravedad, en la ciudad de Querétaro. Por Gustavo Borges.(ENVIADA) (foto) COLOMBIA ELECCIONES - Bogotá - Los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes de Colombia cierran sus campañas, al igual que los aspirantes de las tres coaliciones presidenciales, una semana antes de las elecciones legislativas.(ENVIADA) MÉXICO PRENSA MUJERES - Ciudad de México - Con contundencia pero emocionada, Sonia de Anda, reportera en Tijuana, reconoce que todavía queda mucho camino por recorrer para las periodistas en México, quienes poco a poco han logrado un hueco en el gremio pese a los peligros de la profesión en el país. Por Inés Amarelo. (ENVIADA). (foto)(vídeo) CORONAVIRUS PERÚ - Lima - Hace dos años el entonces presidente peruano Martín Vizcarra anunció que se había detectado el primer caso de la covid-19 en el país, que con el paso de los meses se convirtió en la nación con la tasa de mortalidad más alta del mundo. (ENVIADA). FRANCIA ELECCIONES - París - La fractura en la extrema derecha francesa se hace definitiva con el anuncio del apoyo de la exdiputada Marion Marechal, sobrina de Marine Le Pen, al otro candidato presidencial de la ultraderecha, Éric Zemmour. (ENVIADA). CHILE INVESTIDURA ==================== CONTEXTO - Santiago de Chile - El líder progresista Gabriel Boric asume el viernes la Presidencia de Chile en medio de un debate sobre si su ascensión al poder supone una continuidad del camino cercenado por la muerte de Salvador Allende o el fin de un largo proceso de transición. Javier Martín. (SERIE PREVIA)(ENVIADA). (foto) RAÍCES - Punta Arenas (Chile) - El imponente estrecho de Magallanes, en el extremo sur del continente americano, es la cuna y el baluarte de Gabriel Boric, un joven político al que los vientos magallánicos moldearon y empujaron desde sus albores como líder estudiantil de un pequeño colegio al presidente electo más joven y votado de Chile. Patria Nieto Mariño (SERIE PREVIA) (ENVIADA) (video)(foto) ENTREVISTA ============= BOLIVIA CHILE - La Paz - Una "nueva agenda de diálogo" con temas como el litio y la "integración continental" deben ser prioritarios para una nueva etapa de la relación entre Bolivia y Chile, afirmó en una entrevista con Efe el exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera, a quien el presidente electo chileno, Gabriel Boric, ve como un referente intelectual y político. Por Gabriel Romano (ENVIADA)-. (foto) (video) ANÁLISIS ============= COREA DEL SUR ELECCIONES - Seúl - Pese a la palpable decepción de muchos surcoreanos con Corea del Norte tras el fracaso del diálogo y a no ocupar un lugar central en la campaña para las presidenciales del miércoles, el país vecino sigue siendo clave en lo que respecta a seguridad y diplomacia. por Andrés Sánchez Braun (ENVIADA). CRÓNICAS ========== CINE SPIRIT - Los Ángeles (EE.UU.) - La española "Madres Paralelas" y la mexicana "Noche de Fuego" compiten en la categoría internacional de los premios Spirit del cine independiente, conocidos como "los Óscar del indie" y que este año tienen en "Zola" su gran favorita con siete nominaciones. Efe Noche Internacional amg/ie/mmg (+34) 913467403 noche@efe.com