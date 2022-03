Al menos 22 heridos dejan disturbios en estadio de fútbol en centro de México

Querétaro, México, 5 mar Al menos 22 personas heridas, varias de ellas de gravedad, dejó este sábado una riña y posteriores disturbios entre aficionados en un partido de la Liga MX del fútbol mexicano celebrado en el centro del país, informaron autoridades. Este sábado el equipo Querétaro jugaba contra el Atlas de Guadalajara, campeón vigente, en el estadio Corregidora, ubicado en la ciudad de Querétaro, capital homónima del estado, por la novena jornada de la Liga Mx. Al minuto 62 el partido tuvo que ser suspendido debido a que algunos asistentes comenzaron a invadir la cancha huyendo de la violencia que había en las tribunas, donde aficionados de ambos equipos se peleaban con cinturones, palos sillas y otros artefactos. Niños, mujeres y padres angustiados comenzaron a correr hacia la cancha para no estar en riesgo en medio de las distintas riñas que había entre los seguidores del Querétaro y el Atlas. En las gradas quedaron algunas personas inconscientes, con manchas de sangre, e incluso algunos de ellos fueron desnudados. Pero pese a las violentas escenas, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) del estado de Querétaro informó que no contaba con reportes de personas fallecidas, y solo confirmó que hay al menos 22 lesionados, todos hombres, de los cuales nueve fueron ingresados al Hospital General de Querétaro. "Derivado de los hechos registrados la tarde de este sábado en el estadio Corregidora, la CEPC informa que hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas, (hay) 22 personas lesionadas, 9 de ellos trasladados al Hospital General y de estos, dos de ellos de gravedad", apuntó en un mensaje en Twitter. "El resto se encuentran estables. Cabe señalar que todos los lesionados son masculinos y hasta este momento se tiene confirmado que cuatro son provenientes del estado de Jalisco". En tanto, la Liga MX informó que inició una investigación para conocer la causa que provocó los disturbios, también dijo que se presentarán las denuncias penales correspondientes y que el partido será reprogramado. "Se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio. La seguridad de nuestros jugadores y afición es prioridad", escribió el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola en Twitter Tras los actos violentos, los equipos Querétaro y Atlas, y otros del fútbol mexicano, emitieron breves comunicados en los cuales condenaron los actos de violencia y exigieron sancionar a quienes resulten responsables. EFE fv/jmrg/ics (foto)