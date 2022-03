Trudeau viaja el domingo a Europa para tratar la invasión rusa de Ucrania

Toronto (Canadá), 4 mar El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, viajará el domingo a Europa para mantener reuniones en el Reino Unido, Alemania, Letonia y Polonia en las que tratará la invasión rusa de Ucrania para asegurar "que las acciones de Rusia no quedan impunes", según informó la Oficina del Primer Ministro. Trudeau tiene previsto reunirse el 6 de marzo en Londres con los primeros ministros del Reino Unido, Boris Johnson, y los Países Bajos, Mark Rutte, "para coordinar respuestas adicionales" contra Rusia. Trudeau también mantendrá una audiencia con la reina de Inglaterra, Isabel II. En Letonia, el primer ministro canadiense sostendrá encuentros el 8 de marzo con sus homólogos de Letonia, Krisjanis Karins, Lituania, Ingrida Simonyte, y Estonia, Kaja Kallas, así como con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, con quien discutirá "la respuesta de la alianza" a los ataques rusos en Ucrania, de acuerdo al comunicado oficial. Finalmente, el 9 de marzo, Trudeau se desplazará a Berlín para reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier, y un día después se reunirá en Varsovia con el presidente polaco, Andrzej Duda. Precisamente este viernes, el primer ministro canadiense respaldó la decisión de la OTAN de no imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, tal y como había solicitado el presidente ucraniano, Volodímir Zelensk. Trudeau señaló durante una rueda de prensa que Canadá no quiere que se produzca un agravamiento del conflicto bélico con la entrada en contacto de las fuerzas de la OTAN y de Rusia en Ucrania. El primer ministro canadiense dijo que es necesario "seguir evitando" situaciones en las que las fuerzas de la OTAN entren en "conflicto directo con los soldados rusos", algo que consideró sería "desafortunado". EFE jcr/afs/cfa