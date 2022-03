Samsung suspende envíos de teléfonos y chips a Rusia

(Bloomberg) -- Samsung Electronics Co.. dijo que los envíos de productos a Rusia se han suspendido debido a los desarrollos geopolíticos actuales, uniéndose a una lista creciente de compañías desde Apple Inc. hasta Microsoft Corp. que están deteniendo las ventas y los servicios en el país tras la invasión a Ucrania la semana pasada.

El gigante tecnológico de Corea del Sur está monitoreando activamente la compleja situación, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico a Bloomberg. Las exportaciones de todos los productos de Samsung, desde chips hasta teléfonos inteligentes y productos electrónicos de consumo, se han suspendido, según una persona familiarizada con el asunto.

“Nuestros pensamientos están con todos los que se han visto afectados y nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos nuestros empleados y sus familias”, dijo Samsung en el comunicado. La compañía estará donando US$6 millones, incluido US$1 millón en productos electrónicos de consumo, a esfuerzos humanitarios en la región.

Las tensiones aumentaron este viernes después de que Ucrania dijera que las fuerzas rusas atacaron una planta de energía nuclear en la parte sureste del país, lo que provocó llamados a una respuesta aún más enérgica a la agresión del Kremlin. La UE, EE.UU. y el Reino Unido han compilado una extensa lista de sanciones en un esfuerzo por aislar al país, financiera, económica y tecnológicamente. Más allá de las preocupaciones sobre la guerra, operar en Rusia se ha convertido en un desafío para las empresas externas, dadas las sanciones, la prohibición estadounidense de realizar transacciones con el banco central del país y la caída precipitada del rublo.

Samsung, con sede en Suwon, Corea, es el vendedor líder de teléfonos inteligentes en Rusia, con una participación de mercado ligeramente superior al 30%. Las ventas de teléfonos inteligentes en Rusia representan alrededor del 4% de sus ingresos globales de teléfonos inteligentes. Las ventas de semiconductores representan menos del 0,1%, según un informe de Hana Financial Investment. Samsung también tiene una planta de producción de televisores en Kaluga, Rusia.

Nota Original:

Samsung Suspends Shipments of Phones, Chips to Russia

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.