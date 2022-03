Sábado, 5 de marzo de 2022 (04.00 GMT)

________________ UCRANIA GUERRA ________________ SITUACIÓN Rusia neutraliza el potencial nuclear de Ucrania Kiev Primero fue Chernóbil y ahora la mayor central nuclear de Europa, la planta de Energodar en la región de Zaporiyia (sureste). Rusia se está haciendo con el control por la fuerza del potencial nuclear de Ucrania, a la que acusa de intentar crear una bomba atómica. "Rusia es un Estado terrorista. Por primera vez en la historia ha recurrido al terrorismo nuclear", denunció Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, quien acusó al Kremlin de amenazar al continente con "un segundo Chernóbil o incluso algo peor". Un ataque ruso contra las instalaciones de la central provocó un incendio, amenazando sus seis reactores, cargados con uranio. Según las autoridades, las unidades especiales enviadas por el líder chechén, Ramzán Kadírov, mataron a varios miembros del personal de Energodar. Finalmente, los bomberos lograron sofocar el incendio, tras lo que Moscú acusó a Kiev de "provocación" para dejar en mal lugar a Rusia y subrayó que sus tropas garantizan ahora la seguridad de la planta. RUSIA Rusia denuncia "provocación" en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia Moscú Rusia negó este viernes haber atacado la central nuclear ucraniana de Zaporiyia con tanques, artillería y cohetes, y denunció que el incidente en esta instalación fue una "provocación" llevada a cabo por un grupo de sabotaje ucraniano. "El objetivo de la provocación del régimen de Kiev en esta instalación nuclear radicó en el intento de acusar a Rusia de crear una fuente de contaminación radiactiva", denunció el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. Según el militar, las tropas rusas controlan la ciudad de Energodar y la central de Zaporiyia, que continúa funcionando normalmente, desde el pasado 28 de febrero. RUSIA Putin, decidido a llevar hasta el final su plan en Ucrania Moscú El presidente de Rusia, Vladímir Putin, está decidido a llevar a cabo su plan hasta el final en Ucrania, mientras el mando militar ruso aseguró este viernes que su ofensiva en el vecino país se desarrolla tal y como estaba previsto con ataques en distintos frentes. En una conversación telefónica con su gran aliado, el líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, Putin aseguró este viernes que las tareas de la campaña militar que lanzó el pasado 28 de febrero "se cumplen y se cumplirán totalmente", según el comunicado emitido por el Kremlin. ONU Occidente carga contra Rusia en la ONU por ataque a central que Moscú niega Naciones Unidas Estados Unidos y sus aliados cargaron este viernes en la ONU contra Rusia por su ataque a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, un incidente que Moscú describió como parte de una campaña de propaganda en su contra y del que responsabilizó a saboteadores ucranianos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una nueva reunión de emergencia sobre la guerra en Ucrania, centrada en este caso en las hostilidades en Zaporiyia, la mayor planta de este tipo en Europa y que ahora está bajo control ruso. Finalmente parece que el ataque no ha provocado daños graves a pesar de que un edificio situado a pocos cientos de metros de los seis reactores se incendió. La jefa de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo aseguró que "las operaciones militares alrededor de instalaciones nucleares y otras infraestructuras civiles no son sólo inaceptables, sino altamente irresponsables", dijo en el transcurso de la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para discutir el ataque ruso a la central de Zaporiyia. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una resolución para crear una comisión independiente de expertos que investigue las violaciones de derechos humanos perpetradas por Rusia en su agresión a Ucrania. OTAN La OTAN descarta participar en una zona de exclusión aérea en Ucrania Bruselas Los ministros de Exteriores de la OTAN mostraron este viernes su acuerdo para que ningún avión aliado sobrevuele el espacio aéreo de Ucrania ni que entren allí sus tropas, con lo que descartaron así la posibilidad de que la Alianza contribuya a imponer una zona de exclusión aérea sobre el país, tras la petición formulada por Kiev en tal sentido. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, indicó al término de una reunión extraordinaria de los ministros que la posibilidad de una zona de exclusión aérea "se mencionó" pero que, "al mismo tiempo, los aliados acordaron que no deberíamos tener aviones de la OTAN operando en el espacio aéreo ucraniano o tropas de la OTAN en el territorio ucraniano". "No queremos ser parte del conflicto con Rusia en Ucrania", zanjó Stoltenberg, en una rueda de prensa. REDES SOCIALES Regulador ruso bloquea Twitter poco después de restringir Facebook Moscú El regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, ha procedido a bloquear Twitter, poco después de hacer lo propio con la red social Facebook. Según un documento en la web del regulador, la medida obedece a una petición de la Fiscalía rusa del 24 de febrero, fecha del inicio de la operación militar rusa en Ucrania. Este viernes Rusia aprobó una ley que prevé también criminalizar la publicación de "noticias falsas" que pretenden desprestigiar al Ejército ruso. NEGOCIACIONES Tercera ronda de negociaciones ruso-ucranianas podría ser el fin de semana Kiev La tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania podría celebrarse este fin de semana, declaró este viernes el asesor del presidente ucraniano, Myjailo Podoliak. "La tercera ronda puede ser mañana o pasado mañana", afirmó en una rueda de prensa con el líder de la fracción del partido oficial "El Siervo del Pueblo", David Arakhamia, citado por la agencia UNIAN. Según el representante de Kiev, la delegación ucraniana está a la espera y se mantiene en "contacto permanente" con su contraparte rusa. "Cuando esté claro que estamos listos a avanzar y conversar sobre un cese el fuego, podremos ir de inmediato", aseguró. REFUGIADOS La invasión rusa a Ucrania desata el éxodo de más de 1,2 millones de personas Viena/Siret (Rumanía) Más de 1,2 millones de refugiados en nueve días. Unos 134.000 de media cada 24 horas. La invasión rusa de Ucrania ha provocado un éxodo inédito en Europa en décadas, que se va extendiendo desde los países fronterizos, como Polonia y Rumanía, hacia Alemania o República Checa. El número de personas que han abandonado Ucrania han ido creciendo conforme el ataque ruso aumenta en violencia y las tropas invasoras penetran más en el país: si el lunes eran 500.000, dos días después eran ya 875.000 y hoy son 1,2 millones, según informa ACNUR, el Alto Comisionado para la ONU para los Refugiados. La ONU evaluó ayer que la guerra en Ucrania puede provocar que hasta diez millones de personas, casi el 25 % de la población del país, tengan que huir de sus hogares. De ellos, cuatro millones buscarían refugio en países vecinos. Ucrania pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que ayude "urgentemente" en la creación de corredores humanitarios, que ha cifrado en nueve, tras alcanzar la víspera un acuerdo con Rusia para un alto el fuego humanitario temporal en la guerra que inició el Kremlin hace nueve días. EEUU EEUU acusa a Rusia de amenazar Europa con ataque imprudente a planta nuclear Naciones Unidas Estados Unidos acusó este viernes a Rusia de poner en peligro a Europa con su "imprudente" ataque a una central nuclear en Ucrania y exigió a Moscú garantías de que no volverá a darse un episodio similar. "Por la gracia de Dios, anoche el mundo evitó por poco una catástrofe nuclear", declaró la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para discutir el incidente en la planta de Zaporiyia, la mayor central atómica de Europa OTAN Blinken: "Nuestra responsabilidad es que la guerra no salga fuera de Ucrania" Bruselas El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, reiteró este viernes su rechazo a que la OTAN contribuya a imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania ya que, aseguró, los aliados tienen la responsabilidad de que la guerra iniciada por Rusia "no se extienda" fuera de ese país. "Mientras hacemos todo lo posible para dar a los ucranianos medios para defenderse, tenemos la responsabilidad de (asegurar) que la guerra no se extienda más allá de Ucrania", dijo Blinken en una rueda de prensa tras participar en una reunión ministerial de la OTAN y acudir después como invitado a un Consejo de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. COREA DEL NORTE MISILES Corea del Norte lanza un misil balístico al mar de Japón Seúl Corea del Norte llevó a cabo este sábado el lanzamiento de lo que se cree que es un misil balístico hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), informó el ejército surcoreano."Nuestro ejército detectó un proyectil que se cree que es un misil balístico lanzado al mar del Este desde el entorno de Sunan hacia las 8.48 (23.48 GMT del viernes)", reza el comunicado enviado por el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano enviado a periodistas. CHINA ASAMBLEA El gasto chino de Defensa crecerá un 7,1 % en 2022 Pekín China aumentará su gasto de Defensa un 7,1 % este año, según un informe preliminar presentado este viernes en la sesión inaugural del Legislativo chino (Asamblea Nacional Popular, ANP), la cita política más importante del año en el país asiático.El presupuesto ascenderá a los 1,45 billones de yuanes (229.513 millones de yuanes, 209.646 millones de dólares), dato que se revisará durante el plenario anual de la ANP, que durará hasta el próximo sábado. BBC La BBC suspende el trabajo de sus periodistas en Rusia Londres La cadena pública británica BBC anunció este viernes la suspensión temporal del trabajo de todos sus periodistas en Rusia, en respuesta a una ley que en su opinión criminaliza el "periodismo independiente". La aprobación de una norma que prevé penas de cárcel de hasta 15 años por diseminar "información falsa" ha llevado al director general de la BBC, Tim Davie, a paralizar la labor de sus empleados en Rusia hasta que haya analizado en profundidad "todas la implicaciones" de esa legislación. ____________________________________ PAKISTÁN ATENTADO Estado Islámico reivindica atentado suicida con 56 muertos en Pakistán El Cairo El grupo terrorista Estado Islámico (EI) reivindicó este viernes el atentado suicida contra una mezquita de la minoría musulmana chií en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, que ha dejado al menos 56 muertos y casi 200 heridos, según las autoridades del país. En un comunicado reproducido en Internet por la agencia Amaq, afín a los yihadistas, el EI dijo que "al menos 250 personas murieron y resultaron heridas en un gran atentado suicida que golpeó un templo chií en el oeste de Pakistán". MÉXICO CORRUPCIÓN López Obrador admite que polémica empresa tiene contratos en nueva refinería Ciudad de México El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, admitió este viernes que Baker Hughes, polémica proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusada de presunto conflicto de interés con su hijo, José Ramón López, tiene contratos en la nueva refinería Dos Bocas. “Que la empresa, donde supuestamente trabajaba el dueño de la casa, tiene contratos en Dos Bocas, donde se está haciendo la refinería. Pues puede ser porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex”, justificó el mandatario en su conferencia diaria. EEUU JUSTICIA Supremo confirma pena de muerte para autor del atentado de maratón de Boston Washington El Tribunal Supremo de EE.UU. confirmó este viernes la sentencia de pena de muerte contra Dzhokhar Tsarnaev, uno de los autores del atentado de la maratón de Boston de 2013, que había sido anulada por una corte federal. El alto tribunal, de mayoría conservadora, aprobó con seis votos a favor y tres en contra imponer la pena capital a Tsarnaev por el ataque que mató a tres personas e hirió a más de 260, entre las cuales 17 sufrieron serias amputaciones. EEUU CINE El Festival de Miami mantiene alta la cuota de cine en español tras 39 años Miami (EE.UU.) El premiado filme español "El buen patrón" de Fernando León de Aranoa, abrió este viernes una nueva edición del Festival de Cine de Miami, una importante pantalla internacional para las producciones de América Latina y España en la que este año tiene un lugar especial el cine dominicano por su vitalidad. EEUU MUJERES People en Español homenajea en un almuerzo a las 25 hispanas "más poderosas" Miami (EEUU) La revista People en Español reconoció este viernes a las 25 mujeres hispanas "más poderosas" de 2022 en un almuerzo en Miami (Florida, EE.UU.) que incluyó a empresarias, activistas y celebridades y tendrá su continuación en la esperada conferencia Poderosas LIVE! de este sábado.Entre las mujeres homenajeadas por los editores de la revista figuran Victoria Alonso, presidenta de producciones VFX (efectos visuales) de Marvel Studios; la cirujana plástica Tania Medina y Juliana Urtubey, Maestra Nacional del Año en Estados Unidos.EFE nch-cd/amd/ics