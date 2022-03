Putin tiene apoyo de mayoría rusa que se siente humillada, dice premio Nobel

Roma, 5 mar El presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuenta con el apoyo de una mayoría de rusos "que no toleran la humillación" tras la caída de la Unión Soviética y que podría superar el 60 por ciento de la población según los últimos datos, afirma la premio Nobel de Literatura en 2015, la bielorrusa Svetlana Alexiévich. "Creo que Putin refleja la opinión de los rusos medios que viven en los suburbios, esos rusos que no toleran la humillación", afirma la escritora en una entrevista al "Corriere della sera", en la que explica que "se han publicado nuevos datos: más del 60% de los rusos apoyaría a Putin y esta guerra". Y aunque es difícil saber si esa cifra es real, "es cierto que mucha gente lo apoya y dice que no sabemos nada, que todo es un cúmulo de fakes, de noticias inventadas", explica Alexiévich, que añade que "después de que cerraran la radio Eco de Moscú y Dozhd TV, básicamente sólo queda Novaya Gazeta. Nadie en Rusia sabrá la verdad, será un país cerrado. Y lo que realmente sucederá es difícil de imaginar". De madre ucraniana y padre bielorruso, es una gran conocedora de la historia de la región: nació en el país a orillas del Mar Negro aunque pasó la mayor parte de su vida en Bielorrusia y actualmente vive exiliada en Alemania desde 2020 debido a su actividad opositora frente al Gobierno de Alexandr Lukashenko, uno de los mayores aliados de Putin. "Para mis libros viajé mucho por Rusia y muchos de los que escuché hablaban de humillación más que de otra cosa: nadie nos tiene miedo. ¡Y cómo se alegraron cuando pudieron decir que Putin les hizo levantarse de estar arrodillados ante el mundo! Me temo que este sentimiento de "imperialidad" está muy arraigado", asegura. Cuando la URSS se derrumbó en 1991, "nos alegramos de que todo hubiera sucedido pacíficamente", pero "sobreestimamos la muerte del comunismo (...) Mucho de lo que había en la época soviética ha dejado una huella". Putin se está aprovechando hoy de una mayoría orgullosa del renacimiento de la Gran Patria: "Si no sintiera intuitivamente este apoyo, no estaría haciendo lo que está haciendo. Al menos de esta manera tan insolente, atacando a un país soberano hablando de él con tanto odio". Alexiévich considera que Putin no se detendrá en Ucrania "si consigue ganar" y muestra su esperanza en que "Europa, que ha adoptado una postura unida, se pronuncie, y también Estados Unidos. No es casualidad que nos asuste a todos con las armas nucleares". En su opinión, muchos miembros de su régimen y muchos empresarios rusos "entienden en el fondo que ha ido demasiado lejos" pero "el sistema autoritario actual hace que todo el mundo esté tan cohesionado que es difícil salir de él (...) ¿Qué hacer? Creo que hay que trabajar con el 60% que parece apoyar a Putin". "Creo que el mundo y sobre todo los políticos deben encontrar formas de detener a Putin, pero cuáles no sé. En las negociaciones sólo pide la capitulación de Ucrania y ya está. Creo que el mundo entero debe ayudar a Ucrania. Y apoyo la formación de una legión extranjera con miles de personas que acudan al rescate y el suministro de armas a Ucrania", concluye. EFE mr/amg