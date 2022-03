Palomo Spain y Paula Cánovas, a la conquista del premio LVMH en París

María D. Valderrama París, 5 mar Nervios a flor de piel en el 'showroom' que el conglomerado de marcas de lujo LVMH ha preparado para los semifinalistas de su premio de jóvenes diseñadores, en el que compiten los españoles Palomo Spain y Paula Cánovas, posicionándose en un escaparate internacional sin parangón en la industria. "Ayer vinieron a vernos Bernard Arnault y Anne Wintour. Arnault cogió nuestros zapatos 'Demonio' y dijo: Esto debe de venderse bien, ¿verdad? Imagínate", dice aún incrédulo un miembro del equipo de Paula Cánovas del Vas mientras la murciana habla con un visitante. Arnault, el presidente del grupo al que pertenecen marcas como Louis Vuiton o Christian Dior, y su hija Delphine, directora general de Louis Vuitton, están detrás de este reconocimiento creado en 2014 y que se ha convertido en una barita mágica para los diseñadores emergentes, como fue el caso de Marine Serre o Jacquemus, propulsados por él. "En nuestro trabajo es muy importante la textura, el tacto. Poder presentarlo aquí es una oportunidad de oro", dice Cánovas a EFE, en el segundo día de presentaciones. Todos los críticos más relevantes de la industria pasan por el habitáculo preparado junto a la tienda de Louis Vuitton, en la Avenida Montaigne, así como por un comité de expertos integrado por diseñadores de grandes casas de moda. EL ASESORAMIENTO DE UNA GRAN EMPRESA El premio principal consta de 300.000 euros y una ayuda personalizada al desarrollo de la empresa durante un período de un año. "Hasta ahora lo hemos hecho todo de una manera muy intuitiva. Ganar sería estupendo para un negocio como nosotros. Aunque estamos muy organizados somos tres haciéndolo todo y estamos un poco desbordados, ganar significaría poder contratar y crecer", dice Cánovas. Estos dos días, ha tenido la oportunidad de salir del mundo virtual en el que su marca se ha visto encerrada estos dos años por la pandemia del coronavirus, y dejar que críticos de la industria como Vanessa Friedman o empresarios como Sidney Toledano toquen sus productos y puedan intercambiar dudas y experiencias con ella. A su lado, el cordobés Alejandro Gómez Palomo, de Palomo Spain, que hace cinco años ya fue semifinalista del premio. Ha llevado a París una selección de la última colección que presentó en Madrid, "Córdoba", que con motivo del quinto aniversario de su marca le sirvió para repasar sus grandes clásicos. Si el jurado del premio tuvo hace cinco años la oportunidad de conocer de primera mano el espíritu de Palomo, que llegó con la intención de revolver los códigos del armario masculino, ahora podrán ver cómo la firma ha madurado y se ha asentado. "Palomo se conoce más por la extravagancia. Hace cinco años traje todo el leopardo y los bordados, ahora tocaba traer al hombre maduro en el que me estoy convirtiendo", dice entre risas. Satisfecho de haber convertido su marca en una firma independiente y autosuficente, Palomo espera ahora llegar a la final del concurso. "Me encantaría ver que mi trabajo se ha comprendido y que una gran empresa de LVMH esta ahí y quiere ayudarnos en este camino. A ver si me va muy bien y se cumplen todas mis expectativas, aunque estar aquí es ya un regalazo", dice Palomo. "Que esta gente se involucre contigo ya te permite pasar al siguiente paso: hacer el producto más grande, que el rango pueda ser mayor en accesorios y marroquinería, algo que siempre he hecho pero que con esto se reafirmaría como una realidad comercial", dice el cordobés. Ambos compiten con diseñadores internacionales como Weinsanto, Bluemarble o Maximilian Davis, entre otras jóvenes marcas internacionales. Los finalistas del premio se conocerán a partir del 9 de marzo, antes de que el jurado pronuncie el nombre del ganador de esta concurrida edición. EFE mdv/amg (vídeo)(foto)