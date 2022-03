Miradoli gana el SuperG de Lenzerheide, para Brignone la Copa del Mundo

Redacción deportes, 5 mar La francesa Romane Miradoli hizo suyo el Supergigante de Lenzerheide (Suiza), logrando su primera victoria en la competición, en una prueba que ha proclamado ya matemáticamente a la italiana Federica Brignone como ganadora de la Copa del Mundo de la especialidad. La prueba suiza tenía el especial interés del ver el duelo entre las italianas Brignone y Elena Curtoni en busca de la Copa del Mundo de Super G. Se decidió del lado de la primera, líder de la clasificación, pese a quedar novena este sábado, ya que su compatriota acabó fuera de pista por una caída a las pocas puertas de su bajada. Una salida de pista que también vivieron otras de las participantes ilustres, como las austriacas Tamara Tippler y Mirjam Puchner, sobre un trazado no muy veloz pero sí muy técnico, que fue seguido en directo por el tenista suizo Roger Federer. Brignone, ante ello, no corrió riesgos y fue a 'amarrar'. Se conformó con el noveno puesto, a 2.20 de la francesa Miradoli, que con un crono de 1:19,87 se llevó la cita de Lenzerheide. Se trata de la primera victoria de Miradoli en una Copa del Mundo de Supergigante. Y rompe el maleficio que desde hace 18 años tenía la representación francesa, que no ganaba una prueba en esta especialidad en Copa del Mundo. La segunda plaza en la prueba ha sido para la estadounidense MIkaela Shiffrin, a 0.38 de la ganadora: mientras que tercera quedó la suiza Lara Gut-Berhrami. Honor para Brignone, que se convierte en la primera italiana en conquistar tres Copas del Mundo de tres especialidades distintas, tras haber conquistado antes la de gigante (2020) y combinada (2019, 2020),así como la general (2020). "Estoy contentísima, aunque lo siento por Elena. Ella sabía que debía ir a por todas para recuperar terreno en la clasificación y terminó fuera de pista. He cometido muchos errores, he perdido un poco de confianza y lo siento, pues quería hacer una buena prueba. ha sido muy emocionante encontrarme con Roger Federer", declaró una muy feliz Brignone, tras confirmarse si victoria en la Copa del Mundo de Supregigante.