Miles acompañan "el cambio" en el cierre de campaña de la izquierda colombiana

Bogotá, 4 mar Bajo el lema que el "13 de marzo comienza el cambio" en Colombia, miles de personas, sobre todo jóvenes, acompañaron este viernes el cierre de campaña en Bogotá de los candidatos a la Cámara y al Senado del izquierdista Pacto Histórico y del precandidato Gustavo Petro, favorito en las encuestas. Con la música de algunos de los principales grupos de rock y rap del país, como Aterciopelados y Dr. Krápula, los jóvenes celebraron, con las banderas blancas de la coalición, que "el Pacto es cambio" y pidieron una vuelta al Gobierno en Colombia. "El país está con nosotros; llegó el momento del cambio y será un cambio profundo, tranquilo y sereno", explicó a un animado público, en la céntrica Plaza de los Periodistas de la capital, la segunda de la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado, María José Pizarro. Pizarro, hija del histórico líder de la guerrilla del M-19 Carlos Pizarro Leongómez, aseguró que "Bogotá ha sido la reserva de la libertad y la resistencia; cuando todo el país viraba al uribismo, Bogotá fue la resistencia". Por su lado, en un extenso discurso el precandidato Gustavo Petro pidió "cuidar el voto" para asegurar una mayoría en el Congreso y luego ganar la Presidencia en la primera vuelta. "No vayan a votar por Petro a la Presidencia y por otro lado votar por un politiquero al Congreso, porque ese frenará las reformas de Petro y terminará dándole un golpe de estado al presidente", aseveró. Insistió una y otra vez que es necesario acudir a la urnas para garantizar una mayoría en el Congreso y con ello cambiar las leyes porque, según dijo, "nunca se había estado tan cerca de una victoria popular". Igualmente, destacó el papel que tiene la juventud de la que dijo "resistió el ataque directo de un Estado que no quiso dialogar, de un Estado que le dio la espalda a sus necesidades", en alusión al estallido social de abril de 2021 originado por una reforma tributaria y por la supuesta mala gestión del Gobierno en salud y educación. Petro aseguró también que quiere ser presidente "para cambiar la historia" y las leyes que no han favorecido a los trabajadores, a los estudiantes y en general a los más pobres. CIERRE DE CAMPAÑA Este domingo se cierran las presentaciones públicas de los partidos políticos de cara a las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo, cuando también se celebrarán consultas internas en los partidos para elegir a sus candidatos a las Presidenciales cuya primera vuelta será el 29 de mayo. Por el Pacto Histórico, una coalición de partidos de izquierda, indígenas, algunas facciones de formaciones verdes y organizaciones independientes, la balanza parece decantada por Petro, quien ya disputó la segunda vuelta al presidente Iván Duque, y que cerrará su primera campaña este domingo en Barranquilla. Justamente una encuesta de la firma Invamer reveló este viernes que Petro lidera la intención de voto y ganaría tanto en primera como en segunda vuelta, donde sacaría el 44,6 % en una supuesta contienda contra el precandidato de centro Sergio Fajardo. POR MÁS CURULES El Pacto Histórico busca también superar las apenas nueve curules en el Senado y doce en la Cámara que actualmente tienen y quieren ser el partido de gobierno. Lo intentarán con listas cerradas y cremallera, donde alternan candidatos y candidatas para buscar una paridad, y también con representación afro, de personas discapacitadas, indígena y de todas las edades y sectores. De esta forma, hay candidatas como Aída Avella, líder de la histórica Unión Patriótica que se creó en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente Belisario Betancur con las FARC. Sin embargo, en los años siguientes ese partido fue víctima de un genocidio en el que fueron asesinados más de 4.000 de sus militantes, incluidos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990). También figuran la exsenadora Piedad Córdoba y Luz Marina Bernal, una de las representantes de las llamadas "mamás de Soacha", que perdieron a sus hijos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Los colombianos acudirán a las urnas el 13 de marzo para elegir los miembros del Senado, la Cámara de Representantes y a las 16 curules de las víctimas del conflicto armado en la Cámara, y además habrá ese día consultas en las que serán escogidos los candidatos de las tres coaliciones. La primera vuelta de las elecciones presidenciales se llevará a cabo el 29 de mayo y en caso de que sea necesaria una segunda se hará el 19 de junio.