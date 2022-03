Martín repite "pole" en Lusail y suma la quinta en MotoGP

Juan Antonio Lladós Lusail (Qatar), 5 mar El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) repitió "pole position" en el circuito de Lusail al ser el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de Qatar de MotoGP, el quinto mejor resultado en la categoría reina para el madrileño. Martín marcó un mejor tiempo de 1:53.011 y superó en 147 milésimas al italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) y en 272 milésimas al también español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V). La cuarta sesión de entrenamientos libres de MotoGP, que se desarrolló prácticamente a la misma hora en la que mañana se disputará la carrera, fue el mejor "banco de pruebas" para conocer el ritmo de todos los pilotos para la misma y ahí sorprendió el buen rendimiento de las dos Repsol Honda, pues Pol Espargaró Y Marc Márquez ocuparon la primera y tercera plaza, con el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) entre ellos y a los que se unió poco después otro de los pilotos oficiales de la fábrica de Mattighoffen, el portugués Miguel Oliveira. Ese cuarteto fue el único que inicialmente rodó en 1:54 y en apenas 84 milésimas de segundo de diferencia entre todos ellos, lo que da una clara imagen de la igualdad que podría registrarse en la primera carrera de la temporada, pues entre los doce primeros de la categoría no se llegó al medio segundo de ventaja. Y aún fue a más esa igualdad, pues en el tramo final de la tanda libre hasta diez pilotos rodaron en 1:54 y el más rápido de todos ellos volvió a ser el piloto de la Aprilia RS-GP, Aleix Espargaró, secundado por un Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) mucho más efectivo. El japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) fue el siguiente en liderar la tanda, superado en el último minuto por el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22). Ya en la primera clasificación el vigente campeón del mundo, Fabio Quartararo, salió dispuesto a no dejarse sorprender por nadie y enseguida se puso al frente de la tabla de tiempos, secundado por su compatriota Johann Zarco y con el español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) intentando colarse en la segunda clasificación, por entonces reservada al surafricano Brad Binder (KTM RC 16), que desbancó de ese segundo puesto a Zarco. A pesar del esfuerzo final de casi todos, Johann Zarco vio cancelada su vuelta al ver bandera amarilla con la caída del surafricano Darryn Binder (Yamaha YZR M 1), mientras que su hermano Brad Binder se aupó hasta la primera plaza por delante de Quartararo, con Alex Márquez (Honda RC 213 V) octavo, delante de Maverick Viñales y con Raúl Fernández (KTM RC 16) en una discreta decimotercera plaza. Las ganas de Marc Márquez de volver a lo más alto se notaron rápido y el de Repsol Honda se enganchó a la rueda de la Suzuki GSX RR de Joan Mir para conseguir la primera vuelta rápida de la clasificación, 1:53.566, aunque al superar en la recta de meta a su rival se acabó "colando" a final de recta. No le duró mucho la alegría a Marc Márquez en ese primer intento de vuelta rápida, en el que se vio superado por el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) y con Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), tercero, en tanto que el campeón del mundo Quartararo era noveno. Segundo intento de vuelta rápida a menos de siete minutos del final y Marc Márquez se "enganchó" en esta ocasión a la rueda de la Ducati Desmosedici GP21 del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia. Estrategia perfecta. Bagnaia se encaramó a la primera posición con un tiempo de 1:53.411, pero tras su estela le batió el piloto de Repsol Honda, al rodar 128 milésimas de segundo más rápido, 1:53.283, pero tras ellos un buen número de pilotos estaba marcando parciales de vuelta rápida. Jorge Martín, siguiendo el rebufo de Pol Espargaró, consiguió desbancar a Marc Márquez de la primera posición al rodar en 1:53.011, con Jack Miller en la tercera posición al doblegar a Brad Binder. La última vuelta fue de infarto, con varios pilotos intentando doblegar a Jorge Martín, que aguantó líder de entrenamientos, a pesar del ataque final del italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Ducati Desmosedici GP21), que fue segundo, con el piloto de Repsol Honda Marc Márquez tercero. En la segunda línea Jack Miller con los hermanos Espargaró, Aleix (Aprilia RS-GP) y Pol (Repsol Honda RC 213 V), mientras que la tercera la ocuparon Brad Binder, Joan Mir y "Pecco" Bagnaia y ya con Alex Rins (Suzuki GSX RR), Fabio Quartararo y Franco Morbidelli en la cuarta, en lo que es un resultado más que discreto para los dos pilotos oficiales de Yamaha. EFE JLL/ism