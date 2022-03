León de Aranoa honrado de abrir el festival de Miami con "El buen patrón"

Miami, 4 mar El director español Fernando León de Aranoa se declaró este viernes honrado por la "distinción" de que su laureado largometraje "El buen patrón" inaugure de forma oficial el Festival de Cine de Miami, un certamen en el que ya ha presentado en ediciones pasadas otras películas de su filmografía. "Para mi volver con este trabajo es muy importante sentimentalmente" y es además muy importante "en estos tiempos tan delicados, de distribución frágil, y con las dificultades que tiene el cine para proyectarse en salas", declaró a Efe el realizador, poco después de presentar al público de Miami su más reciente filme. "El buen patrón", que la próxima semana abrirá el festival de Nantes (Francia), llega a Miami tras haber triunfado en la reciente edición de los premios Goya de España, donde se llevó seis premios, entre ellos a mejor película y mejor dirección, y registrar récord de nominaciones. El director reconoció el impulso que ha supuesto el arrollador paso de su último filme por los máximos premios de la cinematografía española, país donde lleva ya 20 semanas en cartelera, y espera que ello retribuya también en la próxima distribución comercial en Estados Unidos, donde no tiene dudas que conectara con el público. "La película es catártica, habla del mundo del trabajo en tono de comedia, de sátira, habla de lo injusto que es ese mundo muchas veces", aseveró el director "Intenta que el publico el fin de semana se ría viendo en una pantalla de cine lo que padece durante toda la semana en su puesto de trabajo", agregó el director de "Los lunes al sol", que también pasó por el festival de Miami y, como "El buen patrón", está protagonizada por Javier Bardem. Esta sátira sobre relaciones laborales, protagonizada por un empresario de balanzas de precisión, estaba entre las 15 preseleccionadas a mejor película internacional en los premios Oscar, pero finalmente no quedó entre las cinco finalistas, como sí ocurrió con Bardem, que logró ser nominado a mejor actor por "Being The Ricardos", donde va vida al comediante Desi Arnaz Jr. "Muy feliz de que esté nominado y me parece muy parecido, está excepcional", dijo León de Aranoa sobre la cuarta nominación de su "amigo" Bardem a los premios Oscar. "El buen patrón" ha dado el pistoletazo de salida esta noche a la 39 edición del Festival de Cine de Miami, una importante pantalla internacional para las producciones de América Latina y España, y que en esta edición tendrá un lugar especial el cine dominicano. Entre los más de 120 largos, cortos y documentales de 35 países que forman parte de la programación de este año el cine en español de uno y otro lado del Atlántico tiene una importante cuota como demuestra el hecho de que para la clausura se haya escogido un filme panameño. Al igual que León de Aranoa, el director de "Plaza Catedral", Abner Benaim, asistirá en Miami a la presentación de su más reciente película, cuya historia sobre la inusual relación de amistad entre una mujer de clase alta y un joven de la calle le valió el Premio del Público del Festival Internacional de Panamá. En la noche inaugural del certamen de Miami se han dado cita directores, actores y productores de algunos de los trabajos que se proyectarán hasta el 13 de marzo. EFE lce/cfa (foto)