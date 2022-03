La indecisión de la OTAN cuesta mucho a Ucrania, según Kuleba

Kiev, 5 mar La indecisión de la OTAN, que se niega a crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para detener los ataques de aviones y misiles rusos, tiene un alto coste para este país, declaró hoy el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. "Hay que golpear (a los rusos). El tema radica, lamentablemente, en el precio que nosotros pagamos por la indecisión de la OTAN”, afirmó el jefe de la diplomacia ucraniana en la televisión nacional. Ucrania ha pedido en varias ocasiones infructuosamente a la OTAN crear una zona de exclusión sobre su territorio. Sin embargo, los ministros de Exteriores de la OTAN, que se reunieron de forma extraordinaria ayer viernes en Bruselas para abordar la invasión rusa en Ucrania, mostraron a su llegada al encuentro su rechazo a implementar esta medida y afirmaron que la Alianza Atlántica “no debería ser arrastrada a este conflicto". “Pueden decir miles de veces que defenderán desesperadamente cada pulgada de su territorio y que fortalecerán el flanco oriental de la OTAN. Pero cuando no toman decisiones prácticas, Rusia ve que no son más que palabras. Y comprende que la OTAN tiene miedo”, dijo Kuleba. “Y nada más motiva a Rusia que el miedo”, recalcó. Sin embargo, Kuleba expresó su convicción de que los rusos temen el coraje de los ucranianos, imparables a la hora de defender su Estado. Kuleba añadió que los países miembros de la OTAN están dispuestos a ayudar a Ucrania de modo bilateral, pero la Alianza como organización se ha distanciado del conflicto. “Debemos decirlo honestamente. Los ucranianos deben ver con claridad y honestidad que la OTAN no es en realidad como se la imaginaban los ucranianos. Al menos ahora”, lamentó. Sin embargo, el jefe de la diplomacia ucraniana indicó que “si mañana cambian de posición, muy bien por ellos”. “Pero por ahora su posición no merece nuestro respeto”, zanjó. Kuleba sostuvo este sábado una reunión con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, en la frontera con Polonia, en la que pidió más suministros de armas y nuevas sanciones contra Rusia. El ministro de Exteriores ucraniano calificó de "frustrante" la negativa de la OTAN a declarar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, como ha pedido el presidente del país, Volodímir Zelenski. Declaró asimismo que no ha visto avances en las negociaciones entabladas con Rusia, aunque considera que éstas deben continuar. EFE io/ie