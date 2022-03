La alcaldía de Mariúpol anuncia que en una hora empezará la evacuación

Kiev, 5 mar El Ayuntamiento de la ciudad de Mariúpol, situada en el sureste de Ucrania, anunció que la evacuación de la población civil, tras la tregua acordada para la apertura de corredor humanitario este sábado, comenzará a las 11.00 hora local (09.00 GMT). La evacuación se llevará a cabo en autobuses municipales desde tres puntos de la ciudad y en vehículos particulares, que deberán ceñirse estrictamente a una ruta preestablecida, señaló el Ayuntamiento en su canal de Telegram. Las autoridades de la ciudad, situada a orillas del mar de Azov y con cerca 450.000 habitantes, pidieron a los conductores que lleven en sus coches el mayor número posible de personas. "Queridos vecinos de Mariúpol, a partir de hoy comienza la evacuación de la ciudad. No es una decisión fácil, pero como siempre he dicho Mariúpol no son ni sus calles ni sus edificios. Mariúpol son sus habitantes, nosotros", señaló el alcalde de la esta localidad, Vadim Boychenko, en un mensaje a los ciudadanos. Explicó que la tarea de las autoridades es proteger a la población y cuando la ciudad "se encuentra bajo el fuego inmisericorde de los ocupantes no hay otra decisión que dar la oportunidad a la población de abandonar Mariúpol de manera segura". Rusia anunció hoy un alto el fuego temporal a partir de las 10.00 hora de Moscú (07.00 GMT) para la apertura de corredores humanitarios que permitan la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariúpol y Volnovaja. Rusia y Ucrania acordaron abrir corredores humanitarios en la segunda ronda de negociaciones que mantuvieron sus respectivas delegaciones el jueves en territorio bielorruso y declarar un alto el fuego temporal en esos lugares para permitirlo. EFE io-bsi/jac