Joven se salva de cárcel en Paraguay tras casarse sin la venia de su familia

Asunción, 4 mar El amor no consentido por su familia con una chica fuera de su comunidad casi le costó su libertad a un joven menonita en Paraguay, que terminó tras las rejas después de que su padre lo denunciara por la supuesta "apropiación" de un vehículo y fue finalmente liberado por orden de un fiscal. La particular historia tiene como protagonista a Abraham Fehr, de 22 años, y Sandra Paredes, de 30, quienes relataron a medios locales que se conocieron hace un año a través de las redes sociales y decidieron casarse el pasado 21 de febrero. Ferh, de la colonia menonita Manitoba, asentada en el distrito de Tacuatí, del departamento de San Pedro, decidió dejar a su familia para vivir junto a Paredes, residente en la ciudad de Coronel Oviedo y quien completa ya 20 semanas de embarazo. Ambos debieron pasar la noche del miércoles en la cárcel después de que la familia del joven lo denunciara por "apropiación" de un vehículo que su padre le había asignado para sus labores en la comunidad. Pero, tras comparecer ante el fiscal a cargo de la causa, este decidió liberarlos este jueves. El fiscal Jorge Encina relató a la radio Ñandutí que, tras tener la versión de los hechos por parte de la pareja, pudieron corroborar cuál era la situación "real de lo que estaba ocurriendo". El funcionario señaló que en la denuncia, además de apropiación, el padre alegó que su hijo sufría problemas mentales. No obstante, dijo haber constatado que lo denunciado no era "tal". "Lo que querían era que él volviera a la colonia", agregó.