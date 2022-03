Italia propondrá a la UE un precio tope para el gas en momentos de emergencia

Roma, 5 mar Italia propondrá el próximo lunes a la Unión Europea (UE) que establezca un "precio tope" para el gas porque "hoy el miedo a la interrupción de los flujos desde Rusia está generando beneficios extra para Gazprom", revela el ministro para la Transición Ecológica, Stefano Cingolani. "Uno de los problemas es el dinero que damos a los rusos para los suministros", explica Cingolani en una entrevista que publica hoy el "Corriere della Sera", en la que asegura "una reflexión europea es importante". "En tiempos de emergencia se puede establecer un precio máximo, que sea justo para que el proveedor no se vaya: un precio por encima del cual los operadores europeos no pueden comprar, porque hoy el miedo a la interrupción de los flujos desde Rusia está generando beneficios extra para Gazprom, todo ello en nuestro detrimento", afirma. Por eso el lunes viajará con el jefe del Gobierno italiano, Mario Draghi, a Bruselas para "hablar de ello con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen". El ministro además considera que Italia necesita "un plan de seguridad energética" para no encontrarse en las condiciones de hoy, pues la dependencia de Italia del gas es casi total: importa el 90 % de sus suministros anuales y el 45 % viene de Rusia (frente al 27 % de hace una década). "Esta guerra nos obliga a acelerar tras años de distracción, ideología, hipocresía y mentiras", explica Cingolani, para quien "el plan nacional de seguridad energética debe aumentar el número de proveedores. No tenemos problemas para llegar al verano, pero desde entonces 'debemos acelerar el nuevo almacenamiento de cara al próximo invierno". Para liberarse de la dependencia rusa, Italia "mira a los países del norte de África conectados por gasoducto con nosotros, Argelia y Libia. Tras fuertes negociaciones, acabamos de obtener unos 10.000 millones de metros cúbicos adicionales allí, que podrán inyectarse antes de mediados de año". Aunque no es suficiente por lo que "estamos acelerando más que nunca en las renovables y estamos estudiando nuevos regasificadores, con estructuras flotantes: se pueden poner en funcionamiento en un año o dos. (...) El objetivo es independizarse de Rusia en dos o tres años". Y sobre las centrales de carbón afirma que son una "garantía de que, en caso de emergencia, no haya apagones. Los objetivos y el calendario de descarbonización del país no cambian. No vamos a quemar más gas y sólo haremos que las centrales de carbón funcionen más durante unos meses si ocurre alguna catástrofe".