Irán y el OIEA acuerdan "trabajar juntos" para esclarecer dudas

Teherán, 5 mar La agencia nuclear de la ONU e Irán acordaron este sábado “trabajar juntos” de forma pragmática para resolver dudas sobre posibles actividades nucleares no declaradas del país persa. Así lo anunció el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, en Teherán, donde se reunió con altos cargos iraníes para esclarecer dudas sobre el origen de trazas fisibles encontradas en Irán en sitios que no se habían declarado como nucleares “Es un acuerdo para trabajar juntos, trabajar intensamente”, dijo Grossi en una rueda de prensa junto con el jefe de la Agencia de la Energía Atómica de Irán (AEAI), Mohamad Eslami. “Vamos a trabajar con un gran grado de profesionalidad para que nuestros expertos puedan clarificar estás importantes cuestiones”, indicó Grossi. El argentino recordó que en estos momentos se negocia el restablecimiento del pacto nuclear de 2015 que limitaba el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones, e indicó que son cuestiones relacionadas. “Es difícil imaginar que el acuerdo sea posible sin que la agencia (el OIEA) e Irán estén de acuerdo para resolver estas importantes cuestiones”, dijo al respecto. Por su parte, Eslami explicó que ha acordado “proporcionar documentos” al OIEA acerca de esas de trazas fisibles no explicadas. El entendimiento entre el AEAI e Irán abre el camino para restablecer el pacto nuclear de 2015, cuyas negociaciones se encuentran en su fase final y un acuerdo podría anunciarse en los próximos días. El pacto quedó agrietado cuando en 2018 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo abandonó y reimpuso sanciones a Irán. Un año después, Teherán comenzó a incumplir el pacto y aceleró sus esfuerzos nucleares y el enriquecimiento de uranio. El OIEA aseguró el jueves que Irán dispone ya de 33,2 kilos, casi el doble de hace tres meses, de uranio enriquecido al 60 %, una pureza cercana a la necesaria para ser empleada en una arma atómica.