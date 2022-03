Inditex y Tendam suspenden actividad en Rusia en sus más de 550 tiendas

(Actualiza para añadir la decisión de Tendam) Madrid, 5 mar Las compañías españolas Inditex -dueña de marcas como Zara, Bershka o Pull&Bear- y Tendam -de Cortefiel- han informado este sábado de que proceden a "suspender temporalmente" su actividad en Rusia debido al conflicto con Ucrania. Las dos empresas han hecho pública hoy esta decisión, que afecta tanto a sus tiendas físicas (más de 500 en el caso de Inditex y cerca de 50 para Tendam) como al canal "online". En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil, los responsables de Inditex han explicado que no pueden "garantizar la continuidad de las operaciones en las actuales circunstancias", marcadas por la invasión rusa a Ucrania. Han apuntado, además, que su prioridad ahora será su plantilla en el país, formada por más de 9.000 personas, y para ellos pondrá en marcha "un plan especial de apoyo", aunque no ha facilitado más detalles al respecto. "Rusia constituye alrededor del 8,5 % del ebit global del grupo", han explicado estas mismas fuentes, que han puntualizado además que todas las tiendas operan en régimen de alquiler, "por lo que la inversión no es relevante desde el punto de vista financiero". En suelo ruso Inditex opera con las enseñas Bershka, Pull&Bear, Zara, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Zara Home y Uterqüe. Por su parte, los gestores de Tendam han señalado que esta suspensión de su operativa en Rusia "se efectuará garantizando la máxima protección" de sus 400 empleados en el país. La firma -dueña de las marcas Cortefiel, Women’secret, Springfield y Pedro del Hierro, entre otras- ya cerró la semana pasada sus franquicias en Ucrania. La compañía textil ha mostrado su disposición a "colaborar en todo aquello que pueda ser necesario" con la autoridades españolas y ONG internacionales en el marco de este conflicto. Las dos multinacionales españolas siguen así los pasos de otras grandes empresas que han cortado sus negocios con Rusia en los últimos días, ya sea en señal de protesta por la invasión de Ucrania, por problemas de suministros o para cumplir con las sanciones impuestas por otros gobiernos contra Moscú. Dentro del sector textil, la sueca Hennes and Mauritz (H&M) anunció el miércoles la suspensión de forma temporal de sus ventas en Rusia por el conflicto bélico con Ucrania, una decisión que igualmente ya han adoptado marcas como Nike, Adidas, Mango y Burberry. EFE otp/ltm/ig