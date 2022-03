Gobierno mexicano dice que no hace pronósticos de crecimiento para competir

Ciudad de México, 4 mar La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, "no realiza pronósticos de crecimiento para competir", señaló este viernes el titular de la dependencia Rogelio Ramírez de la O. "Hacienda tiene su programa en el calendario para hacer las actualizaciones a estimaciones de crecimiento, las nuestras no son pronósticos, son estimaciones para planeación de nuestro presupuesto", dijo Ramírez de la O tras la clausura de la 30 Reunión Plenaria de Consejeros de Citibanamex en la Ciudad de México. "No estamos haciendo pronósticos para competir en los 20 o 30 mejores pronosticadores de las tasas, necesitamos una tasa para planear nuestro presupuesto en términos razonables de cumplimiento, de probabilidad de cumplimiento", añadió. Por ello, el funcionario avisó que la dependencia "va a esperar a abril cuando mandemos los pre criterios de política económica al Congreso para hacer la última actualización que se pueda hacer en ese momento, con los datos hasta ese momento". La encuesta mensual de febrero hecha por el Banco de México entre especialistas reveló el jueves que expertos del sector privado redujeron al 2,04 % el pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) mexicano para 2022. La estimación de crecimiento es inferior a la prevista en enero, cuando los especialistas calculaban un aumento del 2,27 % de la economía para este año, según la media de las proyecciones de 38 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 18 y el 28 de febrero. En tanto, para 2023, los expertos estiman que la economía crezca un 2,13 %, menor al 2,14 % pronosticado un mes antes. "No vamos a salir a dar pronósticos porque no es nuestro papel como entidad gubernamental, tenemos toda una gama de pronósticos que nos sirven de marco de referencia y los tomamos en cuenta, pero no, nosotros tenemos nuestro propio modelo con el que estamos haciendo las afinaciones del momentum que tiene la actividad económica en ese tema y en ese calendario", expuso. Sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, Ramírez de la O dijo que "se puede tener escenarios suaves o escenarios extremos. Entonces ahí no me atrevo a entrar, porque creo que es prematuro estar aquí empezando a descontar un programa para un escenario extremo, con respecto al choque de Ucrania". Pero señalo que "haciendo a un lado esto, si tenemos capacidad para cumplir razonablemente con las metas presupuestales a partir de una desaceleración, porque esta desaceleración como la vemos, es una desaceleración temporal". EFE jmrg/cfa