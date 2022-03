Exposición de artistas ucranianos en Miami muestra cómo ha vivido su país

Miami, 4 mar Obras que reflejan la situación que ha vivido Ucrania en los últimos años, incluidos los enfrentamientos bélicos con Rusia, forman parte de una exposición abierta en Miami, Florida (EE.UU.), antes de que Moscú decidiera invadir el país vecino. "Se convirtió en nuestra protesta pacífica contra la guerra", dijo al canal NBC6 Julia Voloshyn, una de las responsables de esta exposición en Miami y cofundadora de la Galería Voloshyn, en Kiev. La exposición "The Memory on her Face" (El recuerdo en su rostro), abierta hasta el próximo 28 de marzo, se dio por una serie de eventos nada relacionados con la actual guerra. Julia y su esposo Max acudieron al sur de Florida para participar en una de las muestras satélites de la gran feria Art Basel Miami Beach, que se celebró a finales del año pasado, pero cuando ya tenían previsto regresar a su país contrajeron el coronavirus. Tras recuperarse, decidieron montar esta exposición sin saber que semanas después las obras serían un reflejo de la situación de su país al abordar los temas de identidad nacional, destrucción y renacimiento. Los artistas ucranianos participantes son Nikita Kadan, Lesia Khomenko, Nikolay Karabinovych, Maria Sulymenko y Oleksiy Sai. De Nikita Kadan es una fotografía serigrafiada de un edificio en la región ucraniana fronteriza del Donbás seriamente dañado después de que militares rusos invadieran esta zona en el año 2014. Otro trabajo pertenece a la serie de Oleksiy Sai, "Bombed" ("Bombardeado"), que muestra imágenes satelitales de los territorios bombardeados del Donbás en Google Maps y que el artista después horadó para reflejar el estado que vive esta zona tras ocho años de conflicto bélico. "'The Memory on her Face', es una reflexión sobre cómo los eventos históricos pasados y recientes dan forma a la identidad ucraniana", destacó Omar Lopez-Chahoud, curador de esta muestra en un comunicado. La Galería Voloshyn está situada en Kiev en un edificio que, explicaron, fue un refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial y ahora, desde la invasión la pasada semana, está siendo utilizada como refugio para artistas que allí exponen regularmente.