El Real Madrid, remontada y escapada

José Antonio Pascual Madrid, 5 mar El Real Madrid echó mano a su carácter y a dos magníficos goles del francés Eduardo Camavinga y del croata Luka Modric para remontar a un exigente rival como la Real Sociedad (4-1) y con ello aprovechar el tropiezo del Sevilla en Vitoria para ampliar a ocho puntos su ventaja sobre el cuadro andaluz. A las puertas del trascendental choque continental del miércoles frente al París Saint Germain, en el que tratará de remontar el 1-0 encajado en el Parque de los Príncipes, el conjunto de Carlo Ancelotti se tomó una buena dosis de autoestima porque reaccionó a un marcador adverso ante un buen rival como es la Real Sociedad con intensidad, velocidad para firmar una remontada vibrante y un partido muy completo. Pese a la ausencia de una de sus grandes referencias, el alemán Toni Kroos, e incluso el llamado a reemplazarle, el uruguayo Fede Valverde, tras el susto del penalti cometido por Dani Carvajal que transformó Mikel Oyarzábal (m.10) el Real Madrid fue de menos a más para desarbolar y hacer desaparecer al cuadro donostiarra, cuyo único disparo fue el gol Cuando parecía que la Real Sociedad se afianzaba en el césped del Santiago Bernabéu y que el Real Madrid no encontraba soluciones, firmó la remontada con dos tremendos disparos de Camavinga (m.40) y Modric (m.43). Entre medias incluso hubo un gol anulado al francés Karim Benzema. Bajo la batuta del croata, el equipo de Ancelotti mantuvo una intensidad superior a lo habitual y tras un segundo tanto anulado a Benzema, el francés dio la puntilla a la Real al transformar una pena máxima por falta al brasileño Vinicius Junior que el VAR indicó que había sido dentro del área después de que el colegiado la decretara fuera. Marco Asensio, que esta vez comenzó el encuentro en el banquillo, necesitó dos minutos en el campo para cerrar la cuenta tras una brillante acción de Carvajal, con la que se tomó el desquite del penalti cometido. Por fin pudo el Real Madrid encontrar un final de partido tranquilo a la espera del gran choque ante el PSG y con ocho puntos de renta respecto al Sevilla, que el viernes no pasó del empate ante el Alavés. La distancia no es ni mucho menos definitiva, pero sí significativa e importante. El Villarreal sufrió un serio tropiezo en El Sadar, donde vio frenada su marcha hacia los puestos europeos. No perdía el conjunto de Unai Emery desde el 16 de enero. Desde entonces había enlazado cuatro victorias y un empate, lo que le había situado en magnífica disposición para luchar incluso por acceder de nuevo a la Liga de Campeones. Para su fortuna, la Real Sociedad, que le precede en la tabla, sigue tan solo dos puntos por delante. Osasuna, que había encadenado dos derrotas en los anteriores encuentros, sacó partido a un buen planteamiento y a un perfecto testarazo del argentino 'Chimy' Ávila poco después de la hora de juego. Carlos Soler, con dos asistencias y un tanto de penalti, prolongó la fiesta en Mestalla. Tras la clasificación para la final de la Copa del Rey a costa del Athletic, este sábado el conjunto de José Bordalás logró su segundo triunfo liguero seguido ante un Granada (3-1) que no levanta cabeza. No dio malas vibraciones de entrada el conjunto de Robert Moreno, pero acabó por sucumbir por su debilidad en acciones a balón parado. Así encarriló el Valencia la victoria con dos dianas casi seguidas. Soler sirvió y remataron a la red el luso Gonçalo Guedes (m.48) y el uruguayo Maxi Gómez (m.51). Aunque un error del meta Jaume Domenech (m.56) le metió de nuevo en el partido, un polémico penalti sobre Maxi Gómez lo transformó Carlos Soler (m.62) para zanjar la victoria del cuadro valencianista y el séptimo encuentro seguido sin ganar del Granada, que queda provisionalmente a a tres puntos de la zona de descenso. No logra tampoco despegar el Getafe, que vuelve a atravesar una mala racha. Sigue sin conocer el triunfo lejos del Coliseum Alfonso Pérez y ya son cuatro los partidos que lleva sin ganar. Sucumbió en el RCDE Stadium ante el Espanyol (2-0), que firmó su primera victoria en el 2022 en el tramo inicial. El uruguayo Leandro Cabrera (m.17) y su compatriota Erick Cabaco, en propia meta (m.29) establecieron el 2-0 que a la postre fue definitivo, porque el Espanyol supo impedir que el Getafe soñara con la remontada. EFE jap/apa