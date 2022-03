El 'Chuky' Lozano vuelve a una convocatoria del Nápoles

Roma, 5 mar El delantero mexicano Hirving Lozano regresará este sábado a una convocatoria con el Nápoles, en el importante partido frente al Milan correspondiente a la vigésima octava jornada de la Serie A, tras más de un mes de baja por una lesión en el hombro derecho que le ha obligado a perderse seis partidos, entre ellos la eliminatoria ante el Barcelona de la Liga Europa de fútbol. "Hirving está convocado para el partido ante el Milan", comunicó el entrenador del conjunto napolitano, el italiano Luciano Spalletti, en la rueda de prensa previa al encuentro. El ariete se luxó su hombro derecho, durante la pasada ventana de encuentros FIFA, en un encuentro ante Panamá con la selección azteca que le ha tenido fuera de los terrenos de juego desde el 23 de enero. El 'Chuky' regresa así a un partido de Serie A en un momento clave en el que ambos contendientes se juegan el disputado liderato del campeonato doméstico que ahora ostenta el Inter tras su victoria ante el Salernitana, pero que perderá siempre y cuando el choque entre Nápoles y Milan del domingo no finalice en empate. Spalletti no reveló si el internacional tendrá minutos ante el Milan, en un partido que se presenta clave en la lucha por el 'Scudetto'. "Estamos en lo más alto y nadie tiene más motivación que nosotros. No sé cuál de los dos equipos es mejor, el partido lo dirá. En cuanto a mi equipo, puedo decir que estamos en nuestro mejor nivel en todos los sentidos", declaró el recientemente nombrado como el 'Mejor Entrenador del Mes' por la Serie A. "Mis sensaciones son buenas, junto con el equipo y nuestro público estamos armando una buena historia. Tengo un grupo de verdaderos profesionales que dan cuenta de la pasión de una ciudad que arde en pasión como el Vesubio", añadió. El técnico valoró a su rival de este domingo: "El Milán tiene físico y talento. También tienen características similares a las nuestras como el regate y las inserciones largas. Habrá que llenar el campo de físico y calidad y tener cuidado con el uno contra uno". Los 'Azzuri' tienen en sus manos el poder salir campeones de Italia, y Spalletti está muy motivado para conseguirlo. "Tenemos la oportunidad de inmortalizar nuestras carreras y son cosas que no siempre pasan en el fútbol. Pero el campeonato está abierto entre equipos de nuestro nivel. El desenlace final dependerá de muchos factores, pero lo cierto es que estamos aquí para luchar con motivaciones extraordinarias", manifestó. Para este partido, el conjunto 'partenopeo' presentó una nueva edición de camisetas homenaje al argentino Diego Armando Maradona que se subastarán firmadas por los jugadores de la primera plantilla para destinar los beneficios a organizaciones que colaboren con refugiados ucranianos. EFE tfc/arh