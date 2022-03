Deulofeu lidera al Udinese en la victoria ante el Sampdoria

Roma, 5 mar El delantero español Gerard Deulofeu lideró este sábado al Udinese, con un gol y una gran actuación, en una victoria en casa ante el Sampdoria por 2-1 que le ayuda a alejarse del descenso, en la vigésima octava jornada de la Serie A. Deulofeu está al mando de este Udinese. Todas las acciones de peligro nacen, pasan o acaban en sus botas. Esta jornada, en poco más de 10 minutos, firmó ante el Sampdoria el primer tanto del partido y participó en la jugada del segundo para sellar la victoria de los locales. No habían pasado tres minutos de partido cuando el argentino Nahuel Molina sacó de banda rápido sobre su compatriota Roberto Pereyra, que jugó sobre Deulofeu dentro del área y el español abrió el marcador en el primer balón que tocaba. Pocos minutos después, en el 11, un potente disparo del exjugador del Barcelona se convirtió en un pase que no desaprovechó el italiano Iyenoma Udogie para poner el 2-0. Reaccionó el Sampdoria un minuto después por medio del italiano Francesco Caputo, que sacó la máxima ventaja de un error a la hora de medir el bote del balón del brasileño Becao y recortó distancias para la 'Samp'. De nada sirvió ese tanto. Los locales, con un Deulofeu que hizo y deshizo a su antojo, no vieron peligrar su victoria. Es más, pudieron ampliar su renta con un cabezazo del portugués Norberto Besuncal, a pase de Deulofeu desde el saque de esquina, que estrelló en el travesaño a falta de 25 minutos para el final. Con esta victoria, el Udinese asciende a la 14ª posición y se aleja del descenso, mientras que el Sampdoria se queda 16º, a cuatro puntos del Venecia, que ocupa la primera plaza del descenso. EFE tfc/ism