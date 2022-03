112-118. Giannis y Holiday prolongan la caída de los Bulls

Chicago (EE.UU.), 4 mar Los Milwaukee Bucks, con doble doble del griego Giannis Antetokounmpo (34 puntos y 16 rebotes) y 26 puntos de Jrue Holiday, se impusieron este viernes por 118-112 en su visita a los Chicago Bulls y les infligieron la cuarta derrota consecutiva, en un duelo entre potencias de la Conferencia Este. Antetokounmpo encadenó su sexto doble doble consecutivo y lideró ofensivamente a los Bucks junto a Holiday, el gran protagonista de la épica remontada sellada hace apenas dos días contra los Miami Heat. Kris Middleton, con 22 puntos, nueve de quince en tiros y una importante canasta en los últimos segundos para frustrar todo tipo de esperanzas de remontada de los Bulls, contribuyó en el triunfo de unos Bucks en los que el español Serge Ibaka no tuvo su mejor noche, al acabar con cero puntos y dos rebotes en 12 minutos en la cancha. Los Bucks, vigentes campeones de la NBA, lucen ahora el mismo balance que los Bulls (39-25) y son terceros en el Este. Los Miami Heat siguen líderes, seguidos por unos Philadelphia 76ers que siguen volando empujados por la dupla formada por Joel Embiid y James Harden. En Chicago, Zack LaVine anotó 30 puntos, seguido por un DeMar DeRozan que acabó con 29 puntos, pero con un 11 de 30 en tiros. EQUILIBRIO MÁXIMO HASTA EL FINAL En un duelo entre equipos de ciudades separadas por apenas 140 kilómetros y divididas por una fuerte rivalidad, los Bucks tiraron de galones de campeones para tumbar a unos Bulls valientes, cuya prestación de gran compromiso no le sirvió para evitar el cuarto revés consecutivo. Pese a que los dos equipos llegaran a la cita en momentos de forma opuestos, con los Bucks entusiastas por su épica remontada ante Miami y los Bulls dolidos por sus tres derrotas consecutivas, el encuentro fue marcado por la igualdad. Hubo perfecto equilibrio en el primer cuarto (25-25), con 10 puntos de Bobby Portis y 10 de LaVine, y el empuje de los Bucks para abrir el segundo período, con un parcial de 16-4 liderado por Giannis y culminado por un triple de Wesley Matthews para el 47-13 fue absorbido por una reacción de carácter de los Bulls. LaVine, con 13 puntos, Vucevic, con 11, y DeRozan (12), con un fantástico triple y falta añadida recortó distancias hasta tan solo dos puntos (53-51) y mantuvo a su equipo plenamente en el partido (57-43 al descanso). En los Bucks, Giannis fue contundente, defendió con intensidad y dominó en ataque, con elegantes jugadas en la pintura. Pero a su alto ritmo los Bulls siguieron contestando a base de equipo, con Vucevic, De Rozan y un LaVine que restableció de la forma más espectacular, con un "alley-oop" a pase de Ayo Dosunmu para el 74-74. Animados por el United Center, los Bulls cogieron confianza y acabaron el cuarto con un parcial de 7-0 y un tremendo mate de Derrick Jones Jr por encima de Giannis que determinó el 83-76, en un tercero cuarto acabado con los Bulls por delante 88-81. HOLIDAY Y GIANNIS LEVANTAN LA VOZ Pero esa tremenda jugada no dejó tocado a Giannis. Es más, le motivó. El griego y Holiday levantaron la voz e igualaron el encuentro con el 93-93 en tan solo tres minutos y veinte segundos. Un Holiday desatado prolongó la escapada de los Bucks hasta el 112-107, en un partido en el que convirtió tres triples de seis, y abrió el camino para el triunfo de los suyos. LaVine, con un gran triple a 45 segundos del final para el 112-109 le dio unas pequeñas esperanzas a los Bulls, pero Middleton, olvidado por completo en el otro lado de la cancha, recibió de forma inmediata un saque largo y sentenció el choque. Andrea Montolivo