Yate de oligarca ruso llega a Malta tras suspensión de "pasaportes dorados"

Roma, 4 mar El yate de un conocido oligarca ruso con el llamado "pasaporte dorado", que Malta le otorgó por invertir en el país, atracó hoy en puerto de Birgu, después de que Gobierno suspendiese la concesión de este tipo de documentos como medida sancionatoria ante la invasión por parte de Rusia a Ucrania, denunciaron los medios locales. El gigantesco yate de 70 metros del multimillonario ruso Maxim Shubarev, presidente de Setl Group, una de las asociaciones financieras e industriales más grandes de Rusia, atracó en el puerto de Birgu este viernes por la mañana, informaron los dos principales diarios del país, Malta Today y Times of Malta. Ni Shubayev ni su sociedad figuran actualmente en la lista de oligarcas rusos a los que se ha sancionado, pero los medios denuncian que el Gobierno podría estar protegiendo al magnate ruso, ya que en 2018 compró un pasaporte maltés gracias a inversiones en el país, una de las maneras con las que conseguir esta documentación que está siendo muy cuestionada por la Unión Europea (UE). El yate, de nombre Polaris, con bandera de Malta, fue adquirido el pasado verano y tiene un valor de 80 millones de euros, pero no esta claro si Shubarev se encuentra en la nave, que llegó a Malta desde Viareggio en Italia. La semana pasada, el viceministro de ciudadanía Alex Muscat defendió el proyecto de obtención de la nacionalidad de Malta mediante las inversiones, insistiendo en que no son los controvertidos pasaportes dorados. Sin embargo, el Gobierno de Robert Abela cedió a la presión internacional este miércoles y dio marcha atrás, diciendo que suspendería la posibilidad de obtener este tipo de documento tanto para los rusos como los bielorrusos, mientras que sigue operativo para los solicitantes de otros países. El lunes, durante un debate sobre el papel de la UE en la invasión rusa de Ucrania, la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, también destacó que detener la venta de estos pasaportes debería formar parte de un plan de acción para separar a Europa de la influencia rusa. Malta y la UE están actualmente enzarzadas en una batalla legal por estos llamados "pasaportes dorados" y que los Veintisiete quieren prohibir. La suspensión de los pasaportes se aplicará tanto al régimen de nacionalidad por inversión de Malta como al régimen de residencia por inversión, que debe renovarse anualmente. Y las solicitudes de renovación se considerarán caso por caso y estarán sujetas a nuevos controles El ministro de Asuntos Exteriores, Evarist Bartolo, también intervino el miércoles, diciendo que ninguno de los oligarcas rusos sancionados por la UE tenía un pasaporte maltés y argumentó que muchos solicitantes rusos que piden ese documento buscan escapar del régimen del presidente ruso, Vladimir Putin. EFE ccg/mr/alf