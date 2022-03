Viernes, 4 de marzo de 2022 (20.00 GMT)

UCRANIA GUERRA ============== SITUACIÓN - Kiev - Primero fue Chernóbil y ahora la mayor central nuclear de Europa. Rusia se está haciendo con el control por la fuerza del potencial nuclear de Ucrania, a la que acusa de intentar crear una bomba atómica. Por Ignacio Ortega (enviado especial) (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) OIEA - Viena - A la destrucción y violencia de la guerra en Ucrania se une ahora el temor a un accidente nuclear causado por los enfrentamientos militares, como el sucedido anoche en la planta de Zaporiyia, en el sureste del país, incidente que según la agencia atómica de la ONU se debió a un proyectil ruso. Por Jordi Kuhs (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) (Documentación: ¿Cómo es la central de Zaporoyia? Las centrales nucleares en Ucrania, asediadas por los combates, han mostrado el peligro de un accidente nuclear) . RUSIA - Moscú - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, está decidido a llevar a cabo su plan hasta el final en Ucrania, mientras el mando militar ruso aseguró hoy que su ofensiva en el vecino país se desarrolla tal y como estaba previsto con ataques en distintos frentes. Por Bernardo Suárez Indart (ENVIADA) (foto) (audio) IGLESIA - Kiev - Para el abad del monasterio ortodoxo de San Teodosio no hay dilema moral. Si es necesario, cogerá el fusil para defender Kiev del enemigo ruso, aún a costa de tener que abandonar la sotana. Por Ignacio Ortega (enviado especial) (ENVIADA) (foto) (vídeo) ODESA - Kiev - Voluntarios de la ciudad ucraniana de Odesa, a orillas del mar Negro, están reuniendo ayuda para los soldados ucranianos y miembros de las Fuerzas de Defensa Territorial y rezan para que haya tormentas que eviten el desembarco del enemigo ruso en la costa. (Crónica). Por Ignacio Ortega (enviado especial) (ENVIADA) (foto) REFUGIADOS - SViena/Siret (Rumanía) - Más de 1,2 millones de refugiados en nueve días. Unos 134.0000 de media cada 24 horas. La invasión rusa de Ucrania ha provocado un éxodo inédito en Europa en décadas, que se va extendiendo desde los países fronterizos, como Polonia y Rumanía, hacia Alemania o República Checa. (ENVIADA) (foto) SIRIA - Beirut - Yahya (nombre ficticio) pasó una década desde que abandonó Siria hasta que pudo obtener asilo en Alemania gracias a una peligrosa travesía por mar emprendida por su padre, una historia similar a la de muchos de los 6,6 millones de refugiados sirios que hoy se sienten discriminados frente a los ucranianos. Por Noemí Jabois y Ana María Guzelian (ENVIADA) (Recursos de archivo www.lafototeca.com Cód: 8371304, 12810830 y otros) POLONIA - Cracovia (Polonia) - Polonia, ya con cientos de miles de refugiados ucranianos en su territorio, y el vecino enclave ruso de Kaliningrado más militarizado que nunca, vive una retórica nacionalista que adquiere matices prebélicos y cuenta con duplicar sus efectivos militares. Por Miguel Ángel Gayo Macías (ENVIADA) (foto) (audio) (vídeo) OTAN - Bruselas - Los ministros de Exteriores de la OTAN mostraron hoy su acuerdo para que ningún avión aliado sobrevuele el espacio aéreo de Ucrania ni que entren allí sus tropas, con lo que descartaron así la posibilidad de que la Alianza contribuya a imponer una zona de exclusión aérea sobre el país, tras la petición formulada por Kiev en tal sentido. (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) EEUU - Washington - El presidente estadounidense, Joe Biden, recibe a su homólogo finlandés, Sauli Niinistö, en pleno debate sobre si Finlandia debe entrar en la OTAN y después de que el país nórdico, fronterizo con Rusia, rompiera su tradicional postura de neutralidad al enviar armamento a Ucrania. D.HUMANOS - Ginebra - La ONU aprobó hoy que se investiguen posibles violaciones de derechos humanos de Rusia durante su invasión de Ucrania a través de una comisión de expertos, la primera que el Consejo de Derechos Humanos aprueba para Europa y contra un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Por Antonio Broto (ENVIADA) (foto) PRENSA - Riga - El servicio de noticias en ruso en el exilio Meduza, bloqueado hoy por Moscú, opera desde Letonia con periodistas acusados de traidores por el régimen de Vladimir Putin que pretenden hacer una cobertura informativa independiente. Por Juris Kaža. (Crónica) (ENVIADA) (Recursos de archivo www.lafototeca.com Cód: 11456938 y otros) VOLUNTARIOS - Madrid - Varios españoles llevan días buscando información y organizándose por redes sociales para luchar por Ucrania, algunos han partido ya y otros ya tienen preparado el equipaje para combatir en un conflicto lejano, pero al que les lleva el miedo a que pueda extenderse. (Crónica). Por Macarena Soto (ENVIADA) (vídeo) EMPRESAS - Moscú - Los rusos ven cómo los últimos días decenas de marcas internacionales de electrónica, ropa, muebles o servicios han ido anunciando en cascada el cierre de sus tiendas o el cese de su producción u operaciones en Rusia, en respuesta a la invasión de Ucrania y en paralelo a las sanciones económicas y financieras adoptadas por Occidente. Por Virginia Hebrero (ENVIADA) (foto) (vídeo) CHINA - Shanghái (China) - Rusia, cada vez más aislada a nivel internacional por la invasión de Ucrania, mira a su principal aliado, China, ante las sanciones impuestas por Estados Unidos o la Unión Europea (UE). La pregunta ahora es si Pekín quiere -y si puede- dar el apoyo necesario para apuntalar la economía rusa. Por Víctor Escribano (Análisis) (ENVIADA) LATINOAMÉRICA - Buenos Aires - La invasión rusa a Ucrania ha hecho saltar los precios de las materias primas, un escenario que en Latinoamérica podría beneficiar a los países exportadores de granos e hidrocarburos y perjudicar a los importadores, aunque unos y otros sufrirán mayores presiones inflacionarias, erosionando sus perspectivas de crecimiento económico para este año. Por Natalia Kidd (Panorámica) (ENVIADA) (foto) (video) ------------------------------------ PAKISTÁN ATENTADO - Islamabad - La minoría chií fue objeto hoy de un nuevo atentado suicida en el que murieron al menos 56 personas y otras 194 resultaron heridas, y que tuvo lugar a la hora más concurrida del rezo colectivo del viernes en el noroeste de Pakistán, en uno de los peores ataques en el país en los últimos años. Por Amjad Ali (ENVIADA) (foto) (vídeo) MALI VIOLENCIA - Bamako - El terrorismo yihadista volvió hoy a golpear a Mali y causó la muerte de 47 soldados en la localidad de Mondoro, fronteriza con Burkina Faso, en lo que supone el mayor atentado en el país desde hace más de un año. (ENVIADA) CHINA ASAMBLEA - Pekín - El objetivo de crecimiento económico y el presupuesto destinado a Defensa, las tensiones por Taiwán, la estrategia de covid cero o la política exterior tras la invasión rusa a Ucrania protagonizarán la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) que comienza mañana en Pekín. Por Jesús Centeno (ENVIADA) VENEZUELA ELECCIONES - Caracas - El jefe de la delegación de la UE en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, abordará en Caracas, con organizaciones de la sociedad civil, diferentes aspectos del informe final de la Misión de Observación Electoral que se desplegó en el país caribeño para los comicios del pasado noviembre. (foto) (video) EEUU CINE - Miami (EEUU) - El premiado filme español "El buen patrón" abre este viernes una nueva edición del Festival de Cine de Miami, una importante pantalla internacional para las producciones de América Latina y España en la que este año tiene un lugar especial el cine dominicano por su vitalidad. Por Lorenzo Castro E. (ENVIADA) (foto) (video) CRONICAS ------------- COLOMBIA CONFLICTO - El Tigre (Colombia) - En el puente por el que hace 23 años desaparecieron sus maridos, hijos y hermanos a manos de paramilitares, las mujeres de El Tigre, en el sur de Colombia, no olvidan el pasado para asegurarse de que no se repita la tragedia que partió su historia en dos. Por Laia Mataix Gómez (ENVIADA) (foto)(video) INDIA ELECCIONES - Lucknow (India) - "Como minoría, especialmente una minoría bajo asedio, por lo primero que votas es por tu propia supervivencia", afirma la musulmana Irena Akbar desde el estado indio de Uttar Pradesh, donde se celebran unas elecciones regionales claves para el futuro de la India. Por David Asta Alares (ENVIADA) (foto)(vídeo) PASOLINI CENTENARIO - Roma - "Mi independencia, que es mi fuerza, implica la soledad, que es mi debilidad". Pier Paolo Pasolini fue muchas cosas, escritor, poeta, cineasta... pero también un pensador sagaz atosigado siempre por la censura y la polémica en Italia, un país que ahora conmemora los cien años de su nacimiento. Por Gonzalo Sánchez (ENVIADA) (vídeo) ENTREVISTA --------------- RAPHAEL LATINOAMÉRICA - Quito - Tras haber tenido que interrumpir una exitosa gira por Latinoamérica días antes de la pandemia en 2020, un "eufórico" Raphael regresa al continente para deleite de su público más fiel y poder seguir "arriesgando" en el escenario. Por Daniela Brik (ENVIADA) (video) PEPE AGUILAR - Los Ángeles (EE.UU.) - El coronavirus acabó con la vida de integrantes de su elenco y redujo los aforos y las fechas de su espectáculo "Jaripeo Sin Fronteras", pero ahora Pepe Aguilar -ganador de 4 Grammy- regresa con un show repleto de folclore mexicano, equitación y monta de toros que, asegura, "gustará hasta a los marcianos". 