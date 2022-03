Viernes, 4 de marzo de 2022 (09.00 GMT)

============ UCRANIA GUERRA ============ UCRANIA GUERRA Las tropas rusas ocuparon la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania Kiev Las tropas rusas han tomado la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, informó el regulador nuclear estatal de Ucrania, que añadió que el personal de la planta controla el estado de los bloques y garantiza su correcto funcionamiento. “Los reactores de la central permanecen intactos, existen daños en el edificio del compartimiento del reactor de la unidad de potencia No.1, que no afectan a la seguridad del reactor. Los sistemas y elementos importantes para la seguridad de la central nuclear están funcionando. No se han registrado cambios en el estado de radiación en el momento actual", dice el informe del regulador. UCRANIA GUERRA Sofocado el fuego en el centro de formación de la central nuclear atacada por Rusia Kiev Equipos de bomberos sofocaron hoy el incendio en el centro de formación de la central nuclear de Zaporiyia, atacada anoche por las tropas rusas, informó el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania (DSNS). El inmueble siniestrado se encuentra fuera de la planta, en la que según las autoridades ucranianas los niveles de radiactividad se encuentran dentro de los rangos normales. Sin embargo, el ministro de Energía de Ucrania, Herman Galuschenko, advirtió tras el ataque ruso que el mundo está al borde de la mayor catástrofe nuclear en la historia de uso pacífico de la energía atómica. UCRANIA GUERRA Zelenski pide a Europa que "despierte ya" tras atacar Rusia central nuclear Kiev El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigió este viernes a Europa para pedirle que "despierte ya" ante el "terrorismo nuclear" de Rusia, después de que fuerzas rusas atacaran una central nuclear en el sureste del país y provocaran con sus proyectiles un incendio. "¡Europa debe despertarse ya! La central nuclear más grande de Europa está en llamas", señaló en un vídeo colgado en la cuenta de Telegram de la oficina presidencial. Indicó que los tanques rusos están equipados con cámaras termográficas para que los soldados sepan dónde disparar, por lo que "se estaban preparando para ello". UCRANIA GUERRA Rusia bombardea Ojtirka, en el nordeste de Ucrania Kiev Las fuerzas rusas bombardean Ojtirka, en la región de Sumi, en el nordeste de Ucrania, y han dejado sin electricidad y calefacción a la población, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Dmytro Zhyvytskyi, en su cuenta de Telegram. "No hay calefacción ni electricidad en Ojtirka, en la región de Sumy, y las tropas rusas están bombardeando Sumy", escribió. "En principio, toda la región de Sumy es ahora un territorio del infierno, que está siendo destruido por las tropas rusas", indicó. NEGOCIACIONES Ucrania y Rusia acuerdan un alto el fuego temporal para evacuar civiles Moscú/Kiev Representantes de los grupos negociadores de Rusia y Ucrania afirmaron que en la reunión de este jueves se acordó un alto el fuego temporal en los lugares donde se establezcan corredores humanitarios para la evacuación de civiles en Ucrania. El asesor presidencial ucraniano Myjailo Podoliak informó que se ha alcanzado un acuerdo para un cese el fuego temporal por motivos humanitarios en las negociaciones de este jueves con Rusia. "Las partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto el fuego temporal", señaló en su canal de Telegram. SITUACIÓN Retener el sur del país, prioridad para el Ejército ucraniano Kiev Ucrania intentó este jueves con todas sus fuerzas retener el control sobre el sur del país, donde se encuentran sus principales puertos marítimos, claves para el abastecimiento de su población. Logró mantener un día más su bandera en Mariúpol, principal puerto en el Azov, que Moscú quiere convertir en un mar interior para garantizar la seguridad de la base naval crimeana de Sebastópol. Vadym Boychenko, alcalde de Azov, afirmó que "están haciendo un bloqueo como en la antigua Leningrado. Deliberadamente destruyeron la infraestructura vital para el funcionamiento de la ciudad". El Ejército ucraniano espera que ahora el enemigo golpee con toda la fuerza militar el puerto de Berdiansk y las ciudades de Zaporozhie y Melitopol. EEUU EEUU establece línea directa con Ministerio de Defensa ruso para evitar encontronazos Washington EE.UU. estableció una línea directa de comunicación con el Ministerio de Defensa ruso para evitar encontronazos no deseados entre las fuerzas rusas y los soldados estadounidenses desplegados en países aliados en el este de Europa, dijo a Efe este jueves un responsable de Defensa en Washington. El funcionario indicó que la línea se estableció el 1 de marzo "con el propósito de evitar errores de cálculo, incidentes militares y una escalada" de la tensión entre las dos potencias. La fuente agregó que la medida se enmarca dentro de los canales que EE.UU. mantiene para abordar con Rusia "asuntos de seguridad cruciales" durante una contingencia o emergencia. REFUGIADOS Un millón de personas abandonan Ucrania en la primera semana de la invasión Bucarest/Naciones Unidas El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, dijo en Bucarest que el número refugiados que han huido de Ucrania ha rebasado ya el millón de personas y las llegadas continuarán aumentando "si las acciones militares" no se detienen. "Estoy aquí en el día en que se han contabilizado un millón de refugiados en las fronteras de Ucrania", señaló Grandi en un acto en la capital rumana, en la que se ha comprometido a apoyar con dinero y otros recursos a Rumanía y otros países receptores de refugiados, como Moldavia y Polonia. La ONU denunció episodios de "racismo" en la evacuación de civiles de origen africano y asiático de Ucrania y en su llegada como refugiados a países vecinos y reclamó a los Gobiernos de la zona medidas para ponerles fin. ONU Occidente presiona para que ONU investigue posibles crímenes de guerra rusos Ginebra Los países de la Unión Europea, EEUU y el Reino Unido apoyaron este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la creación de una comisión de investigación de posibles crímenes de guerra rusos en Ucrania, que se votará este viernes y ante la que sólo Rusia, China y Venezuela se manifestaron en contra. Antes de la votación de una resolución para crear esa comisión, que estaría formada por tres expertos independientes, se celebra este jueves y este viernes un debate en el Consejo que se inició con la intervención de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ya acusó a Rusia de graves abusos en Ucrania. SANCIONES EE.UU. sanciona al círculo cercano de Putin para que le dé la espalda Washington EEUU subió un nuevo escalón en su repertorio de sanciones contra Rusia apuntando a los oligarcas del entorno del presidente ruso, Vladímir Putin, para que den la espalda al jefe del Kremlin. "Seguimos imponiendo sanciones muy duras a Putin y aquellos que le rodean", dijo el presidente, Joe Biden, en declaraciones a la prensa. Washington dirige sus medidas contra los activos y transacciones bajo jurisdicción estadounidense de 8 oligarcas y sus familias, incluido el supuesto "testaferro" de Putin, Alisher Usmanov, y el portavoz del Ejecutivo ruso, Dmitri Peskov. También prohíbe la entrada a EEUU de 19 miembros de la élite rusa y sus parientes, además de bloquear los activos de siete organizaciones rusas y 26 personas, a las que la Casa Blanca acusa de promover "desinformación" sobre la guerra de Ucrania. R. UNIDO Johnson: "acciones temerarias" de Rusia podrían amenazar seguridad de Europa Londres El primer ministro británico, Boris Johnson, consideró este viernes en una conversación mantenida con el presidente ucraniano, Vlodomir Zelenski, que las acciones "temerarias" de Rusia podrían "amenazar directamente la seguridad de toda Europa". Un portavoz del Gobierno de Londres confirmó en un comunicado que, durante su charla con Zelenski, el líder tory señaló que "las acciones temerarias del presidente (ruso, Vladímir) Putin podría ahora amenazar directamente la seguridad de toda Europa". "(Johnson) dijo que el Reino Unido haría todo lo que pueda para asegurar que la situación no se deteriora más", apuntó la misma fuente oficial. UCRANIA GUERRA El BAII, creado por China, congela sus proyectos con Rusia y Bielorrusia Shanghái (China) El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), un banco internacional de desarrollo promovido por China para la construcción de proyectos de transportes y telecomunicaciones, anunció este viernes que congela sus proyectos relacionados con Rusia y Bielorrusia tras el ataque a Ucrania. "Dadas las actuales circunstancias, y teniendo en cuenta los intereses del Banco, la directiva ha decidido que todas las actividades relacionadas con Rusia y Bielorrusia queden suspendidas y bajo revisión", indicó el organismo en un comunicado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ARGENTINA FMI El FMI espera que el acuerdo con Argentina entre en vigor en marzo Washington El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que el acuerdo con Argentina para refinanciar más de 44.000 millones de dólares de deuda entre en vigor antes del día 22 de este mes, cuando se vence el plazo para hacer frente a uno de los pagos. "Estamos trabajando con las autoridades para poder finalizar esto antes de la fecha mencionada y creemos que ese será el caso. En este momento, ese es el plan", dijo en una rueda de prensa el jefe de Latinoamérica del organismo financiero, Ilan Goldfajn. El 22 de marzo vence el plazo para que Argentina haga un desembolso de 2.800 millones de dólares, según el acuerdo inicial. NICARAGUA OPOSICIÓN Opositores que quisieron retar a Ortega condenados a 9 y 13 años de cárcel Managua, 3 mar Tres líderes opositores que intentaron retar al presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, en las controvertidas elecciones pasadas, fueron condenados este jueves a penas de 9 hasta 13 años de prisión por delitos considerados como "traición a la patria".Los tres aspirantes a candidatos presidenciales por la oposición condenados son Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que dio seguimiento a los casos, en una declaración. EEUU ABUSOS Biden firma una ley para evitar que se silencie el acoso sexual en empresas Washington El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó una ley que dificultará que se puedan silenciar los casos de acoso sexual en las empresas y que da a las víctimas más herramientas para poder denunciarlos ante un tribunal. La periodista Gretchen Carlson, cuya demanda por abuso sexual contra Roger Ailes provocó la dimisión del expresidente de Fox News en 2016, asistió al acto de firma en la Casa Blanca. "Estoy aquí en nombre de las millones de trabajadoras estadounidenses que hasta hoy no han tenido voz, a las que se ha silenciado por tener la valentía de decir que les había ocurrido algo malo en el trabajo", dijo Carlson. COREA DEL SUR ELECCIONES Se abre la votación anticipada para las presidenciales en Corea del Sur Seúl La votación anticipada para las elecciones presidenciales que Corea del Sur celebra el 9 de marzo comenzó hoy en 3.552 centros de votación, con los dos principales contendientes, el liberal Lee Jae-myung y el conservador Yoon Seok-yeol, muy apretados en las encuestas. Los dos favoritos a hacerse con la presidencia del país para los próximos cinco años emitieron su voto en Seúl, en el caso de Lee, y la ciudad de Busan (sureste del país), donde Yoon ha decidido ejercer su derecho de voto. También acudió a votar en Seúl el actual presidente, el liberal Moon Jae-in, que por mandato constitucional no puede repetir en el cargo. EFE int/pi