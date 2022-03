Un cordón humano por la paz en Ucrania une varias embajadas en Lisboa

Lisboa, 4 mar Un cordón humano pasó este viernes por cinco embajadas en Lisboa, ante las que se concentraron grupos de cientos de personas, sobre todo ucranianos, para pedir la paz en Ucrania, más apoyo internacional y transmitir solidaridad al país. El cordón se organizó frente a las embajadas de China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, cuatro de los países permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, y de Alemania. Representantes de los ucranianos entregaron en cada embajada una carta en la que demandaban apoyo y una acción más firme para poner fin a la invasión rusa. En las concentraciones estuvieron presentes refugiados llegados a Portugal huyendo de la guerra en Ucrania, así como ciudadanos, tanto ucranianos como portugueses, que se desplazarán hacia Europa del Este para ayudar. Uno de las personas que se marcharán es Roman Barchuk, ucraniano residente en Portugal y encargado de entregar esta tarde una carta en la Embajada de Estados Unidos. "El mensaje que trasladamos es el de contar la situación por la que la población ucraniana y nuestro Gobierno pasan, para que ayuden a las personas, nos den asistencia militar y humanitaria y protejan nuestros derechos. Sabemos que no podemos luchar solos", explicó a EFE Barchuk. La intención del ucraniano es dirigirse a la frontera ucraniana en furgonetas junto a varios amigos portugueses, creadores de la iniciativa, el próximo 9 de marzo para entregar bienes y llevar refugiados a Portugal. "Llevamos cinco furgonetas de nueve plazas y queremos traer por lo menos 30 personas", contó. Durante el cordón se han mostrado mensajes en distintos idiomas como "Protect Ukraine, protect freedom" (Proteger Ucrania, proteger libertad) o "Russians stop Putin" (Rusos, parad a Putin), al tiempo que se escuchaban gritos como "Ucrania somos nosotros" y "Europa, unida, jamás será vencida". Natalia es ucraniana, lleva 19 años en Portugal y ha sido una de las personas presentes en el cordón humano que se ha desplazado de la Embajada estadounidense a la alemana. Su familia se encuentra ahora en una zona más segura, cerca del lado de Kiev, pero "con el corazón en las manos" porque no saben lo que va ocurrir mañana ni en las próximas horas. "En este momento están muriendo muchas personas", dijo Natalia, que consideró que si no se impone una zona de exclusión aérea sobre el país "Ucrania estará mal, pero también Europa y el mundo entero". "Va a ser la tercera guerra mundial", sentenció. El apoyo del mundo, consideró, es "muy importante". "El pueblo ucraniano está muy unido, es muy fuerte y tiene mucha garra. Ahora necesitamos apoyo para las tropas, para las personas que se quedaron sin nada, para los bebés que nacieron en los búnqueres (...) apoyo para todo el pueblo", agregó. Las protestas en apoyo a Ucrania comenzaron la semana pasada con diversas concentraciones y manifestaciones frente a la Embajada y los consulados de Rusia repartidos por el país y en zonas céntricas de ciudades como Lisboa y Oporto. Las muestras de solidaridad no se ha quedado solo en las calles. En colegios portugueses como el de Pedro V, en Lisboa, varias decenas de alumnos se unieron para formar la palabra "paz", mientras que en otros se guardaron minutos de silencio y se formaron palomas humanas. Los portugueses también han creado distintos puntos para dejar alimentos y productos sanitarios que enviarán a Ucrania. Más de 28.600 ucranianos residen en Portugal, la quinta posición en el listado de comunidades extranjeras en suelo luso, según los datos más recientes del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF). EFE. bbo/pfm/mmg (foto) (vídeo)