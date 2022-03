Ucrania pide a la Cruz Roja que ayude en la creación de corredores humanitarios

Kiev, 4 mar Ucrania pidió hoy al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que ayude "urgentemente" en la creación de corredores humanitarios, que ha cifrado en nueve, tras alcanzar la víspera un acuerdo con Rusia para un alto el fuego humanitario temporal en la guerra que inició el Kremlin hace nueve días. "El Estado ucraniano solicita al CICR que inicie con urgencia las acciones necesarias para organizar corredores humanitarios y está listo, a su vez, para hacer todo lo necesario para evacuar a la población civil y entregar suministros humanitarios", señaló la Oficina de la Presidencia de Ucrania en un comunicado. Recalcó que, "debido al constante bombardeo de las tropas rusas, varias ciudades y pueblos ucranianos están al borde de una catástrofe humanitaria". "Miles de personas necesitan una evacuación urgente. En estas poblaciones no hay suficiente comida, agua, medicinas, no hay luz y suministro de agua centralizado", señaló. Ucrania pide asistencia para nueve corredores humanitarios ubicados en Sumy, en el noreste, Cherníov (noreste), Járkov (este), Kiev (norte), Mykolaiv (sur), Zaporiyia (sureste), Jersón (sur) y las regiones de Lugansk y Donetsk (este). "Los resultados de la segunda ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia nos dan una cautelosa esperanza de que finalmente podamos ayudar a nuestros ciudadanos", dijo Olga Stefanishyna, viceprimera ministra de Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania y miembro de la Jefatura de Coordinación de Asuntos Humanitarios y Sociales. "Los ancianos, las mujeres y los niños no reciben atención médica, los bebés nacen en los sótanos y lo primero que escuchan en su vida es el sonido de las explosiones. Los civiles no tienen comida ni agua potable, muchos de ellos son personas con discapacidad y enfermedades crónicas", recalcó por su parte Tatiana Lomakina, coordinadora de corredores humanitarios. "Llevarlos a la deshidratación, al agotamiento, al sufrimiento por la falta de atención médica oportuna en pleno siglo XXI no es más que una tortura", añadió. Expresó su esperanza de que el presidente del CICR, Peter Maurer, haga "todo lo posible para comenzar a trabajar en los corredores humanitarios lo antes posible para salvar la vida de las personas". Según Daria Gerasimchuk, asesora del presidente de Ucrania para los derechos del niño y la rehabilitación infantil, hasta ayer 28 niños murieron y 64 resultaron heridos por las armas rusas. "Hostales de maternidad destruidos, guarderías, escuelas. Alrededor de 1,5 millones de niños viven en los territorios que sufren bombardeos y asedio, entre ellos hay huérfanos y niños con discapacidad que necesitan ayuda inmediata", dijo.