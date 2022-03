'Rey' Martínez falla en la báscula y 'Chocolatito' la supera sin problemas

Redacción Deportes, 4 mar El mexicano Julio César 'Rey' Martínez, campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo, falló este viernes en la báscula al marcar 116.4 libras, 1.4 más del límite en el peso supermosca, mientras que el nicaragüense Román 'Chocolatito' González la pasó sin problemas al marcar 114.8 libras. Según reportes, por no dar el peso pactado en la ceremonia de pesaje, Martínez cederá el 20 por ciento de su bolsa y mañana deberá marcar en la báscula no más de 125 libras. 'Chocolatito', ex campeón del mundo, y Martínez se enfrentarán en un combate de 12 asaltos este sábado en el Arena Pechanga de San Diego en Estados Unidos. Martínez entró como emergente para retar a González, quien originalmente se mediría en una revancha al mexicano Juan Francisco 'El Gallo' Estrada, quien renunció por presentar secuelas de la covid-19. El reto para 'Rey' era importante al subir al peso supermosca y dejar la división mosca, en la que era uno de los mejores exponentes. "Estoy encantado de subir de peso y pelear contra los mejores; 'Chocolatito' es una leyenda viviente, un peleador que siempre he admirado, por lo que pelear con él en mi primera pelea en supermosca es especial", señaló Martínez este jueves. Tras errar en el último trámite, Martínez tendrá que ser disciplinado en las últimas horas para no subir más allá de lo permitido y demostrar en el cuadrilátero el boxeo entretenido que le permitió dominar en el peso mosca. Martínez, de 27 años, llega a la pelea ante Chocolatito con un récord de 18 victorias, 14 por la vía de nocaut, y una derrota. El nicaragüense también elogió la carrera de su rival. "Martínez está en su mejor momento, reinando en su categoría; tiene lo suyo, es bueno, fuerte; lo principal es que salgamos con salud y que gane el mejor", dijo González, con 50 triunfos, 41 por nocaut, y tres derrotas.