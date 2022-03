Putin pide a sus vecinos "no agravar la situación ni imponer limitaciones"

Moscú, 4 mar El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recomendó a los vecinos de su país "no agravar la situación, no imponer limitaciones" y aseguró que "no tiene malas intenciones" para con los Estados limítrofes. "Quiero volver a subrayar, y lo hemos dicho siempre, que no tenemos malas intenciones en relación con nuestros vecinos", dijo el jefe del Kremlin en una comunicación con el gobernador del enclave de Kaliningrado, Antón Alijánov, en momentos en que las tropas rusas combaten en Ucrania. Pese a estas declaraciones, Putin recomendó a los vecinos de Rusia "no agravar la situación, no imponer limitaciones" y aseguró que Moscú "cumple y continuará cumplimiento todos sus compromisos". "Por muy difícil y complejo que sea, continuaremos desarrollándonos sin falta, fortaleceremos la infraestructura de transporte y logística en todo el país", añadió. El mandatario ruso conversó hoy con su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, a quien informó sobre los detalles de la llamada "operación militar especial", como llama Rusia a la invasión a Ucrania que tiene lugar desde el pasado 24 de febrero. Según el Kremlin, Putin subrayó en la conversación con Lukashenko que la campaña avanza según lo planificado y los objetivos previstos se cumplirán en su totalidad. El mandatario ruso también aprovechó para conversar sobre la segunda ronda de conversaciones entre los grupos negociadores de Rusia y Ucrania celebradas en Bielorrusia, ante lo cual Lukashenko expresó su apoyo a las acciones militares rusas en el país vecino. EFE fss/cae/jgb