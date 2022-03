Pochettino: Ante el Real Madrid los mínimos detalles pueden ser determinantes

París, 4 mar El entrenador del París Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, consideró que el duelo de Champions ante el Real Madrid se podrá decidir el miércoles por "mínimos detalles" y por ello juzgó que la presencia en el grupo de Sergio Ramos será importante, aunque no esté condiciones de alistarse ante su exequipo. En rueda de prensa previa al encuentro liguero en Niza, el técnico argentino alertó de que "sería un grave error" jugar ese choque pensando en el del miércoles, correspondiente a la vuelta de los octavos de la Champions (ventaja de 1-0 para los parisinos), porque esa posible relajación podría afectar al encuentro en Madrid. "Si estás físicamente y no mentalmente pueden venir los problemas, una tarjeta porque llego a destiempo, una lesión por no estoy coordinado. La mejor manera de preparar estos partidos importantes (Real Madrid) es ir a tope", señaló. Respecto a una vuelta al Bernabéu del parisino Sergio Ramos, uno de los símbolo del Real Madrid, el técnico aseveró que "aún no entrena con el grupo" debido a sus recurrentes problemas físicos y que evaluará la situación los próximos días. "Sergio puede transmitir esa experiencia de haber estado 17 años en un club como el Real Madrid y dar buenos consejos a sus compañeros (...) Sería bueno que estuviera, más allá de sus condiciones de participar. Cualquier aportación es bienvenida, los mínimos detalles puede ser determinantes en favor del PSG", adujo. El internacional español se ausentó del entreno principal de este viernes, en el que tampoco estuvo el también español Ander Herrera y el lateral Achraf Hakimi, canterano del Real Madrid. Junto a ellos, tampoco estará ante el Niza mañana Kylian Mbappé, baja por sanción. "Estamos hablamos de uno de los mejores del mundo y el efecto psicológico que crea en el propio equipo y los contrarios es un impacto importante, pero sabemos que en una temporada pueden faltar jugadores. Creemos en la fuerza del equipo y no estar solo a expensas de individualidades", sostuvo. El PSG es líder destacado de la Liga con 15 puntos más que el Marsella y 16 de ventaja respecto al Niza. Frente al Real Madrid el miércoles, Pochettino aventuró que se medirán a un equipo "con jugadores diferentes" de los de la ida. "Nada más terminar el Niza, pensaremos en la mejor alineación para clasificarnos y jugar mejor que el Madrid, ser mejores e imponernos en la idea futbolística para lograr el objetivo". EFE atc/mgr/jad (vídeo)