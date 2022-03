Níquel supera los US$30.000 por primera vez desde 2008

(Bloomberg) -- Los futuros del níquel se dispararon en Londres para negociarse por encima de los US$30.000 la tonelada por primera vez desde 2008, dado que el aumento de los precios creó una contracción breve en un mercado ya ajustado.

El níquel subió hasta un 13% a US$30.295 la tonelada antes de cerrar en US$28.919 en la Bolsa de Metales de Londres el viernes. El metal subió un 19% esta semana, el mayor repunte semanal desde 2009.

El más reciente aumento se produce cuando los clientes con posiciones cortas han sido excluidos de las transacciones, dijo un operador de níquel involucrado en las transacciones. Los clientes como los inversionistas industriales de riesgo controlado se han visto afectados por grandes opciones de margen intradiario, ya que los precios han subido esta semana por preocupaciones sobre las interrupciones del suministro de Rusia, y ahora se ven obligados a cerrar sus posiciones en un mercado cada vez más ilíquido, dijo la persona.

Los mercados globales de productos básicos desde el metal hasta la agricultura y la energía se han visto afectados por la invasión de Rusia a Ucrania a medida que las grandes corporaciones salen del país, los prestamistas se retiran de los acuerdos de financiación y la amenaza de nuevas sanciones disuade a los compradores. También se está volviendo cada vez más difícil transportar productos básicos como metales, que se envían en contenedores.

Rusia es un proveedor clave de níquel, y la amenaza para los suministros se produce en un momento en que las reservas mundiales ya son bajas y siguen cayendo. Las reservas de níquel de libre disponibilidad en la bolsa descendieron al nivel más bajo desde diciembre de 2019, con dos tenedores dominantes de las garantías, según datos de la Bolsa de Metales de Londres. Los futuros a tres meses se negociaron a la prima de níquel en efectivo más alta desde 2007 en la Bolsa de Metales de Londres, una condición conocida como “backwardation” que indica un empeoramiento de la contracción de la oferta spot.

