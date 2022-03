Miedo nuclear en Europa con Rusia agresiva y millón de ucranianos a la fuga

Redacción Internacional, 4 mar El miedo a que la invasión de Ucrania se convierta en una guerra nuclear, bien por el uso de este tipo de armas, o bien por un accidente causado por ataques militares, como el sufrido en la central de Zaporiyia, ha vuelto a recorrer este viernes el Viejo Continente mientras Rusia intensifica su ofensiva y más de 1,2 millones de personas han salido del país. Se da la circunstancia que en la invadida Ucrania se encuentra la antigua central de Chernóbil, que en 1986 fue el escenario del mayor accidente nuclear de la historia, y que actualmente el país cuenta con la central más grande de Europa: Zaporiyia. Tras el ataque ruso a esta planta, y un incendio en sus edificios que fue sofocado por los bomberos tras unas horas de incertidumbre, el ejército ruso a la órdenes de Vladímir Putin tomó el control de la instalación. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó la agresión rusa contra civiles en Ucrania y aseguró que el ataque a la central nuclear muestra la "temeridad" de esta guerra y la necesidad de que Rusia retire sus tropas. El ministro de Energía de Ucrania, Herman Galushchenko, advirtió de que el mundo está al borde de la mayor catástrofe nuclear en la historia de uso pacífico de la energía atómica y denunció que las tropas rusas emplearon fuego de tanques, de artillería y cohetes contra la central, "a sabiendas de las consecuencias catastróficas de sus acciones". Y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, alertó de los efectos "catastróficos" que pueden tener los ataques rusos cerca de las centrales nucleares en Ucrania e instó a que se detengan "inmediatamente". El director general de la agencia nuclear de la ONU, el argentino Rafael Grossi, criticó que la seguridad de la mayor central nuclear de Europa se haya visto comprometida por un ataque ruso, pero tranquilizó al señalar que no se han producido escapes radiactivos. PUTIN LLEVARÁ SU PLAN HASTA EL FINAL El presidente de Rusia está decidido a llevar a cabo su plan hasta el final en Ucrania, mientras el mando militar ruso aseguró el viernes que su ofensiva en el vecino país se desarrolla tal y como estaba previsto con ataques en distintos frentes. En una conversación telefónica con su gran aliado, el líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, Putin aseguró que las tareas de la campaña militar "se cumplen y se cumplirán totalmente", según el comunicado emitido por el Kremlin. Los objetivos declarados por Putin son conseguir el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, la neutralidad, la desmilitarización y la "desnazificación" de Ucrania, aunque no ha desvelado su plan tras una eventual victoria militar, limitándose a señalar que no habrá ocupación. EUROPA AVISA DE QUE HABRÁ MÁS SANCIONES La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la guerra en Ucrania está "lejos de terminar" y advirtió de que la Unión Europea, junto a Estados Unidos, siguen dispuestos a adoptar "más medidas" si Rusia no detiene su ataque militar contra el país vecino. "Sabemos que este conflicto está lejos de terminar. Seguimos dispuestos a adoptar más medidas si Putin no se detiene y revierte la invasión", afirmó Von der Leyen en una comparecencia conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Esta guerra "va a durar", insistió Blinken y por eso, dijo, "los esfuerzos deben ser duraderos". Los aliados "tenemos que mantenernos unidos hasta el final", subrayó, al tiempo que alabó la rapidez con la que la UE ha reaccionado, tomando decisiones que habrían parecido "imposibles hace solo unas semanas". RUSIA YA LANZÓ 500 MISILES SOBRE UCRANIA Rusia ya ha lanzando unos 500 misiles sobre Ucrania desde que comenzó la invasión hace más de una semana, aseguró este viernes un alto funcionario estadounidense de Defensa. El citado funcionario, que habló bajo condición de anonimato, ofreció a la prensa información sobre el desarrollo de los combates en Ucrania. Afirmó que las fuerzas rusas apenas han avanzado desde ayer jueves y se encuentran a 25 kilómetros de distancia de la capital del país, Kiev. MÁS DE 1,2 MILLONES DE PERSONAS SALEN DEL PAÍS La ONU dijo hoy que más de 1,2 millones de personas han abandonado Ucrania a causa de la guerra y buscado refugio en alguno de los países vecinos y otros de Europa, una cifra que aumenta cada hora a medida que Rusia intensifica la ofensiva militar contra su vecino. Según las últimas cifras comunicadas hoy por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 650.000 ucranianos han huido a Polonia, 145.000 a Hungría, 103.000 a Moldavia, 90.000 a Eslovaquia y 57.000 a Rumanía. Del lado oriental de la frontera ucraniana (correspondiente a las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk), 53.000 personas han cruzado la frontera a Rusia ,y por el norte 384 han salido del país por Bielorrusia. ACNUR ha contabilizado la salida de Ucrania de 110.000 personas adicionales que se han dirigido a otros países (no fronterizos con Ucrania) de Europa. BLINKEN: LA OTAN SE DEFENDERÁ, SI LLEGA EL CASO El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, subrayó que la OTAN es una alianza defensiva, pero advirtió de que si la guerra en Ucrania “viene a nosotros”, la Alianza está “preparada” para defenderse. “La nuestra es una alianza defensiva, no buscamos conflicto, pero si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados para ello y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN”, aseguró. POSIBLE TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES ESTE FIN DE SEMANA La tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania podría celebrarse este fin de semana, declaró este viernes el asesor del presidente ucraniano Myjailo Podoliak. "La tercera ronda puede ser mañana o pasado mañana", afirmó en una rueda de prensa con el líder de la fracción del partido oficial El Servidor del Pueblo, David Arakhamia, citado por la agencia UNIAN. Según el representante de Kiev, la delegación ucraniana está a la espera y se mantiene en "contacto permanente" con su contraparte rusa. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL, EN PELIGRO El presidente del Fondo de Desarrollo Agrícola (FIDA), Gilbert F. Houngbo, afirmó este viernes que las repercusiones de la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia "se sentirán en todos los continentes" y "puede poner en riesgo la seguridad alimentaria mundial". El director del FIDA señaló que "los conflictos y el hambre están íntimamente ligados; cuando uno se recrudece, el otro no tarda en aumentar", y que "como sucede en todas las crisis, los más pobres y vulnerables son los más perjudicados, y en nuestro mundo globalizado, las repercusiones de este conflicto se sentirán en todos los continentes". POLONIA SE REARMA Polonia, ya con cientos de miles de refugiados ucranianos en su territorio, y el vecino enclave ruso de Kaliningrado más militarizado que nunca, vive una retórica nacionalista que adquiere matices prebélicos y cuenta con duplicar sus efectivos militares. LAS EMPRESAS ESCAPAN DE RUSIA Los rusos ven cómo los últimos días decenas de marcas internacionales de electrónica, ropa, muebles o servicios han ido anunciando en cascada el cierre de sus tiendas o el cese de su producción u operaciones en Rusia, en respuesta a la invasión de Ucrania y en paralelo a las sanciones económicas y financieras adoptadas por Occidente. El gigante electrónico Apple, la cadena sueca de muebles Ikea, multinacionales de ropa o zapatos como H&M, Mango, Adidas o Nike, la juguetera Lego, gigantes automovilísticos como Volskwagen, Mercedes-Benz, Volvo o Ford, la plataforma de alquileres estadounidense Airbnb, la naviera Maersk, aseguradoras como Europ Assistance, Boeing y Airbus en el sector aeronáutico, medios de pago como Visa y Mastercard... La lista es interminable y abarca todos los sectores imaginables. CORREDORES HUMANOS El canciller alemán, Olaf Scholz, ha instado al presidente ruso a poner fin de forma inmediata a los combates en Ucrania y a abrir corredores humanitarios, mientras Moscú anuncia una tercera ronda negociadora con la parte ucraniana este fin de semana. Olaf Scholz y Putin mantuvieron hoy una conversación telefónica, en la que el presidente ruso le informó al canciller alemán de esa nueva ronda de negociaciones, según fuentes de la Cancillería alemana, que precisaron que acordaron, asimismo, entablar otra conversación "próximamente". Ucrania pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que ayude "urgentemente" en la creación de corredores humanitarios, que ha cifrado en nueve, tras alcanzar la víspera un acuerdo con Rusia para un alto el fuego humanitario temporal en la guerra que inició el Kremlin hace nueve días. EFE int-ads/si