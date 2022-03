Más de 1,2 millones de personas han huido hasta ahora de la guerra en Ucrania

Ginebra, 4 mar La ONU dijo hoy que más de 1,2 millones de personas han abandonado Ucrania a causa de la guerra y buscado refugio en alguno de los países vecinos y otros de Europa, una cifra que aumenta cada hora a medida que Rusia intensifica la ofensiva militar contra su vecino. Según las últimas cifras comunicadas hoy por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 650.000 ucranianos han huido a Polonia, 145.000 a Hungría, 103.000 a Moldavia, 90.000 a Eslovaquia y 57.000 a Rumanía. Del lado oriental de la frontera ucraniana (correspondiente a las regiones separatistas de Lugansk y Donestk), 53.000 personas han cruzado la frontera a Rusia y por el norte 384 han salido del país por Bielorrusia. ACNUR ha contabilizado la salida de Ucrania de 110.000 personas adicionales que se han dirigido a otros países (no fronterizos con Ucrania) de Europa. El organismo felicitó la aprobación en la víspera por parte de la Unión Europea del mecanismo legal que permite ofrecer protección temporal no solo a los ucranianos, sino a ciudadanos de terceros países que tenían estatus de residentes o de refugiados en Ucrania. Pidió que se ofrezca la misma protección a otras personas que vivían en Ucrania sin un estatus migratorio legal y que no pueden regresar a sus países, así como a quienes carecen de una nacionalidad (apátridas). Desde Ginebra, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se sumó a esta invocación, tras señalar que el personal humanitario que está en distintos cruces de frontera ha comprobado que hay discriminación contra los no ucranianos que intentan salir del país. "Los nacionales de terceros países están sufriendo discriminación en su travesía. Los Estados deben investigar y asegurarse de que todos los que huyen del conflicto son tratados de forma humana, se les da acceso a otro territorio y a protección", indicó la OIM. EFE is/ig