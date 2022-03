Marquinhos: El PSG necesitará "un gran partido" para eliminar al Real Madrid

París, 4 mar El capitán del Paris Saint-Germain, el brasileño Marquinhos, cree que tendrán que jugar "un gran partido" el próximo miércoles para superar la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. El encuentro de ida, en el que el PSG ganó en casa por 1-0 y dominó claramente durante los noventa minutos, fue "muy positivo y todo el mundo salió muy contento". Sin embargo, "el partido de vuelta será diferente. Cada encuentro tiene su historia", afirmó este viernes Marquinhos, en una entrevista con la radio RMC Sports. "Tenemos que jugar un gran partido para pasar" la eliminatoria, añadió el defensa central internacional, titular indiscutible con su equipo y su selección. A pesar del dominio abrumador de su equipo en la ida, Marquinhos recalcó que "todo está abierto" ante la vuelta en el Santiago Bernabeu: "Hemos dado un buen paso pero no hemos ganado nada, no hemos pasado de fase". Preguntado sobre las críticas que ha recibido el PSG en Francia por su juego en Liga y Copa (de la que fue eliminado), el capitán parisino reconoció que esos comentarios llegaron a molestarle un poco. Aún así, admitió que "tuvimos muchas ocasiones", por lo que hay que "comprender nuestras debilidades". Sin mencionar a las críticas acerca de que las tres grandes estrellas del PSG (Messi, Mbappé y Neymar) apenas defienden, Marquinhos admitió que "hace falta un equilibrio". Pero hizo hincapié en que ante el Real Madrid "logramos encontrar ese equilibrio que nos permitió estar cómodos". En este sentido, señaló que el retorno de Neymar tras una larga lesión hará que los tres atacantes titulares "se conozcan mejor" sobre el césped, a la vez que el técnico, el argentino Mauricio Pochettino, encuentra cómo encajarles "de la mejor manera posible". "Creo que todo va mejor en ese sentido", aseguró el capitán del PSG. El tema central en los próximos meses en el PSG será la posible renovación de Mbappé o su posible marcha gratis a final de temporada a otro equipo, posiblemente al propio Real Madrid. Marquinhos reconoció que "todo el mundo" en el vestuario habla de vez en cuando con la estrella francesa sobre esta cuestión, pero recalcó: "No vamos a hablar todo el día de eso. Sabemos que él tiene que tomar la decisión". "En el día a día, queremos que esté a gusto, que se sienta en casa. Los compañeros tenemos que hacer que se sienta bien", explicó. Preguntado sobre si Mbappé es, a sus 23 años, el mejor jugador del mundo, el capitán del PSG respondió: "Actualmente, lo creo". Por ello manifestó su esperanza de que continúe en el equipo: "Queremos jugadores así con nosotros". Sobre Leo Messi, que a pesar de partidos o momentos muy buenos está firmando una primera temporada irregular en París, Marquinhos dijo que "hay que dejarle que progrese tranquilamente" en su adaptación deportiva y personal. "Ahora siento que está mejor. Lo veo cómodo en los entrenamientos. En los partidos está cada vez más cómodo", indicó sobre el astro argentino. Y sobre su propio futuro, señaló que mantiene conversaciones para renovar con el PSG su contrato, que concluye en 2024, y según la prensa sería por dos años más. "Hay discusiones, pero no hay nada firmado", dijo.