Lula advierte que nueva Guerra Fría pondría en riesgo supervivencia humana

México, 3 Mar 2022 (AFP) - El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió este jueves desde México que una nueva guerra que involucre a las grandes potencias podría poner en riesgo la supervivencia de la humanidad."Las grandes potencias necesitan entender que no queremos ser enemigos de nadie, no nos interesa (...) una nueva Guerra Fría involucrando a Estados Unidos, China o Rusia, arrastrando al planeta entero a un conflicto que puede poner en riesgo la misma sobrevivencia de la humanidad", dijo el exmandatario izquierdista ante legisladores mexicanos.Lula, favorito para la elección presidencial de octubre en Brasil pero que aún no lanza su candidatura, aludía a la invasión rusa de Ucrania, la cual, señaló, debe ser resuelta por la vía de la negociación dejando de lado las armas."Es inadmisible que un país se sienta con el derecho de instalar bases militares alrededor de otro país, es inadmisible que un país reaccione invadiendo a otro. Las guerras no llevan a nada, llevan nada más a muerte, destrucción, miseria y hambre", subrayó.También lamentó que en pleno siglo XXI haya dirigentes que se siguen comportando como "nuestros antepasados prehistóricos", para quienes "la única ley en vigor es la del más fuerte".La visita de Lula a la Cámara de Diputados, por invitación de la bancada oficialista, se vio alterada por un sismo de 5,7 grados Richter, con epicentro en Veracruz (este) y que activó la alerta sísmica que avisa hasta con un minuto de anticipación la ocurrencia de un terremoto.En imágenes difundidas en redes sociales se observa a Lula llevando tapaboca, reunido con sus anfitriones en los exteriores de la Cámara de Diputados durante el desalojo. El miércoles, en otro encuentro con legisladores oficialistas, el político brasileño llamó al presidente ruso, Vladimir Putin, a dedicar "una hora más, un día más, un mes más, un año más" a las negociaciones con Ucrania,Lula se reunió el miércoles con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien describió el encuentro como "fraterno"."Nos une la hermandad de nuestros pueblos y la lucha por la igualdad y la justicia", escribió López Obrador en su cuenta de Twitter.Lula también se entrevistó con los líderes del Senado mexicano, ante quienes dijo que "está convencido" de que debe volver a ser candidato a la presidencia de Brasil.Según los sondeos, el dirigente del Partido de los Trabajadores podría vencer al actual presidente, el derechista Jair Bolsonaro.