López Obrador ofrece "investigación profunda" de muerte de popular exdiputado

Ciudad de México, 4 mar El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió este viernes una "investigación profunda" sobre la misteriosa muerte de Pedro Carrizales "El Mijis", un popular exdiputado del oficialismo y luchador social que apareció muerto tras un mes desaparecido. “Nada más decir que nos duele mucho este hecho lamentable y que se va a hacer una investigación a fondo, y tenemos información", manifestó el mandatario en su conferencia diaria en Palacio Nacional. La muerte del Mijis, quien fue diputado local del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el central estado de San Luis Potosí, ha despertado conmoción en todo el país porque el activista ganó popularidad por entrar a la política tras ser pandillero para defender los derechos humanos. Además, su padre cuestionó en su funeral este miércoles la versión de la Fiscalía de Tamaulipas, donde estaba el cadáver del exdiputado, quien presuntamente murió por el incendio del vehículo que en el que viajaba por carretera y su cuerpo quedó calcinado. Ante la controversia, el presidente López Obrador reconoció que "desde luego tienen que profundizar en la investigación”. Pero argumentó que ahora no puede dar detalles del caso porque la familia del Mijis le pidió reservarlos, aunque el próximo lunes podría dar un informe. “Tengo toda la información, pero aquí di a conocer que los familiares nos dijeron que esperáramos a que ellos nos dijeran cuándo informar y entonces por respeto a sus familiares no vamos todavía a informar sobre este lamentable caso", justificó. La última ocasión que se vio con vida a Carrizales fue el 31 de enero en una camioneta roja que salió del hotel Las Fuentes ubicado en la ciudad de Saltillo, capital del norteño estado de Coahuila, con dirección a Monterrey, la capital de Nuevo León. Dos días después su esposa recibió un audio del exdiputado por WhatsApp en el que avisó que lo había detenido un grupo de operaciones especiales de la policía de Coahuila. Además de esta detención de la policía y amenazas que recibió el Mijis de criminales, el padre del fallecido aseguró que el vehículo que les mostró la Fiscalía de Tamaulipas no era en el que viajaba su hijo. Cuestionado de forma insistente, el presidente negó comentar si la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso. "Solo enviar, que ya lo he hecho, mi pésame a sus familiares, a sus amigos, compañeros. Yo lo conocí, él simpatizaba con nuestro movimiento, eso es lo único que puedo decir ahora", indicó.