Llegan al Reino Unido las primeras 30 familias de refugiados ucranianos

Londres, 4 mar Las primeras 30 familias de refugiados ucranianos que acogerá el Reino Unido llegaron esta madrugada a la ciudad de Leeds (al norte de Inglaterra), según confirmaron a Efe fuentes ucranianas. Desde que Rusia emprendió la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, la amplia comunidad de ucranianos que reside en el Reino Unido -en torno a 100.000- se ha organizado sin perder un segundo para coordinar diferentes medidas de ayuda a las víctimas del conflicto. En la Catedral Católica ucraniana en Londres, al poco de recibir la noticia de la invasión se formó un grupo de coordinación de ayuda a ucranianos que buscan socorrer a sus familiares afectados y a aquellos que han huido de su país buscando refugio en otros lugares. Preguntado por Efe, el rector de la catedral católica ucraniana en Londres, Mykola Matwijiwskyji, confirmó hoy "la llegada de 30 familias de refugiados ucranianos esta madrugada al Reino Unido". Más concretamente, el obispo de ese mismo templo, Kenneth Nowakowski, precisó a Efe que "los primeros 50 refugiados de Ucrania llegaron a (la ciudad inglesa de) Leeds esta madrugada". Esos refugiados fueron recibidos por "representantes de las autoridades" aunque por ahora no se ha divulgado ningún otro dato acerca de sus edades o procedencia exacta. La comunidad ucraniana en Londres se prepara para la llegada de más refugiados a la capital si bien ignora cuántos vendrán: "No sabemos si hablamos de decenas de miles o de cientos de miles, pero más de un millón de personas ha abandonado Ucrania en los últimos días. Estamos ante un movimiento de refugiados sin precedentes en el mundo", observó el religioso. "El mundo nunca ha estado más unido, al menos en Occidente, que en la última semana con la voluntad de evitar la guerra en Ucrania. Urjo a todos los líderes mundiales a no malgastar tiempo. Hoy es Ucrania, y mañana ¿qué otro país (será atacado)?", afirmó Nowakowski. Por su parte, Myroslava Matwijiwskyj, coordinadora de ayuda humanitaria para Ucrania en el Reino Unido, dijo hoy a Efe que la comunidad ucraniana se ha visto "abrumada" por la generosidad de los ciudadanos para ayudar a los afectados en la guerra. Desde esta comunidad se puso en marcha un llamamiento de emergencia en colaboración con varias organizaciones caritativas, como Cruz Roja y Cáritas Ucrania, cuyos fondos recaudados van destinados a las ONGs que operan sobre el terreno. Las sociedades polacas ubicadas en este país están también "desempeñando un papel importantísimo" en las labores de ayuda humanitaria, pues la mayoría de refugiados han recalado por ahora en Polonia, "alrededor de medio millón". Desde este grupo recogen también objetos donados para entregar en el Reino Unido en previsión de los ucranianos que llegarán próximamente. "La realidad es que no sabemos cuánta gente vendrá. Se desconocen las cifras", observa la coordinadora, que remarca que actualmente se necesita "urgentemente" un corredor humanitario para hacer llegar las ayudas. EFE prc/er/alf (vídeo)