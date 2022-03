Las Vegas, la ciudad del juego también quiere ser una capital del deporte

Los Ángeles (EE.UU.), 4 mar Casinos sin fin, hoteles de lujo, espectáculos, música, apuestas y diversión las 24 horas del día. Las Vegas ha sido el patio de recreo favorito de Estados Unidos durante décadas, pero ahora no se conforma con ser la ciudad del juego sino que también quiere ser una capital mundial del deporte. En los últimos años, Las Vegas ha apostado a lo grande y sin reservas por albergar macroeventos deportivos. Así, este febrero se convirtió en la primera ciudad en la historia en acoger dos All-Star a la vez: el Pro Bowl de la NFL y el partido de las estrellas de la NHL. Las Vegas también ha jugado sus cartas para atraer a franquicias del máximo nivel, algo que ha logrado recientemente con Vegas Golden Knights de la NHL (creado en 2017), Las Vegas Raiders de la NFL (llegado en 2020 desde Oakland) y Las Vegas Aces de la WNBA (aterrizado en 2018 desde San Antonio). Dos hitos han coronado el idilio entre Las Vegas y el deporte. Por un lado, la inauguración en 2020 del Allegiant Stadium, un espléndido estadio con capacidad para 65.000 espectadores que es el hogar de los Raiders y que el año pasado acogió la final de la Copa Oro entre México y EE.UU. Y por el otro, la celebración en 2024 del Super Bowl justamente en el Allegiant Stadium, la primera vez que la gran fiesta de la NFL tendrá lugar en Nevada (EE.UU.) ENTRETENIMIENTO AL SERVICIO DEL DEPORTE "Poner la alfombra roja para millones de visitantes es lo que hacemos cada día en Las Vegas". Así resumió a Efe Mary Beth Sewald, presidenta y consejera delegada de la Cámara de Comercio de Las Vegas, por qué su ciudad es el lugar perfecto para organizar enormes acontecimientos deportivos. "Las Vegas, como ninguna otra ciudad del planeta, sabe cómo hacer estos eventos especiales. Tenemos la capacidad hotelera, increíbles recintos y un amplio rango de servicios a lo largo del Strip", dijo en referencia a la famosa avenida que atraviesa la urbe y que concentra la inmensa mayoría de opciones de ocio. Algo similar dijo H. Fletch Brunelle, vicepresidente de marketing de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas y que puso cifras a sus argumentos. "Con más de 150.000 habitaciones de hoteles, más de 1,3 millones de metros cuadrados de espacio para reuniones y eventos, y una variedad de recintos vanguardistas, Las Vegas es la ciudad ideal para acoger los eventos deportivos más grandes del mundo", aseguró a Efe. Además, Fletch subrayó que la fiabilidad de Las Vegas para albergar gigantescos actos está más que probada por su experiencia, por ejemplo, con la feria tecnológica CES. Incluso los Grammy, la mayor fiesta de la música de todo el planeta, cambiará este año su sede habitual en Los Ángeles por Las Vegas. En cuanto al deporte, un aspecto fundamental, según Sewald, es que Las Vegas lo "considera como una parte del negocio del entretenimiento", es decir, como un componente más de su ADN. Por eso resulta llamativo que no hubiera jugado antes sus fichas al deporte con la excepción del boxeo, puesto que Las Vegas es sinónimo de combates del máximo nivel desde hace mucho tiempo. Tampoco hay que olvidar que la UFC de artes marciales mixtas tiene su sede central en Las Vegas. "Los deportes de las grandes ligas (NBA, NFL, MLB y NHL) eran la única opción de entretenimiento que Las Vegas echaba en falta", admitió Sewald, quien defendió que recientemente han crecido como "ciudad deportiva" al convertir los partidos y eventos en "experiencias de entretenimiento". No obstante, una cosa es acoger grandes acontecimientos de forma puntual y otra diferente ser el hogar de franquicias deportivas. En este sentido, Fletch apuntó que la pasión que han despertado los Golden Knights, los Raiders y los Aces "ha paliado ciertamente cualquier preocupación de que la afición local no apoyaría el deporte profesional". De esta forma, en los últimos tiempos han aumentado los rumores sobre un posible desembarco de la NBA en Las Vegas, con un equipo nuevo como parte de una expansión de la liga (el nombre de LeBron James ha sonado como posible inversor); y también de la MLB, con una mudanza de los Oakland Athletics en el punto de mira. En el caso de la NBA sería un paso lógico en la relación entre la liga y la ciudad puesto que Las Vegas ya celebró el All-Star de 2007 y es además sede de la Summer League de pretemporada. "Las Vegas es una de las marcas 'top' en el mundo y las ligas están viendo la ventaja de capitalizar la energía que solo Las Vegas aporta", indicó Sewald. Por último, Fletch se mostró optimista por el horizonte deportivo de la ciudad del juego. "Siempre estamos buscando oportunidades de traer eventos de alto perfil a Las Vegas y, con la incorporación del Allegiant Stadium y la recuperación en marcha de la industria de viajes, el futuro del deporte en Las Vegas es increíblemente brillante", cerró. David Villafranca