La UE pide parar ataques indiscriminados que hagan peligrar seguridad nuclear

Bruselas, 4 mar La Unión Europea pidió este viernes que no se ponga en peligro la seguridad nuclear con ataques "indiscriminados", como el perpetrado anoche por Rusia en la central ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, ya que tendría efectos "catastróficos", por lo que instó a que se detengan "inmediatamente". "La seguridad y la protección nuclear no deben ponerse en peligro con ataques indiscriminados", escribió Michel en su cuenta oficial en Twitter, tras mantener una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobre el bombardeo ruso de la planta nuclear en Zaporiyia. Esos "ataques rusos en las inmediaciones de las centrales nucleares de Ucrania pueden tener consecuencias catastróficas", dijo por su parte el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, quien pidió que se detengan inmediatamente". En un mensaje también en su cuenta en Twitter, el jefe de la diplomacia europea se sumó al llamamiento "a la emergencia" lanzado por Naciones Unidas y remarcó que los bombardeos y el consiguiente incendio la pasada noche en la central de Zaporiyia "pueden poner en peligro a toda Europa". "Creo que es importante poner en marcha el mecanismo de Moscú y enviar misiones de seguimiento para ver cuáles son los actos que pueden ser considerados crímenes de guerra" en Ucrania, dijo Borrell a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores que celebra hoy la Alianza Atlántica en Bruselas y a la que él también está invitado. La mayoría de los países de la OSCE, incluidos sus 27 Estados miembros, tomaron la decisión este jueves de activar ese mecanismo para que se investigue y deje constancia de las violaciones de los derechos humanos y posibles crímenes de guerra por parte de Rusia en Ucrania, con el fin de juzgar a sus responsables. "Ahora estamos presenciando una guerra en toda regla en nuestras fronteras. Una guerra desatada por el presidente (ruso, Vladirmir) Putin contra Ucrania, una guerra completamente injustificada que está causando muchas bajas civiles, con el uso de armas estrictamente prohibido por la Convención de Ginebra, muchas pérdidas civiles", lamentó Borrell. Por eso, el político español consideró que ha llegado el "momento de hablar y levantarse. Este es el momento en el que la unidad transatlántica es más importante que nunca", subrayó Borrell. El jefe de la diplomacia europea, que presidirá esta tarde un consejo extraordinario de ministros de Exteriores de la UE, al que también están invitados el secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, y el titular de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, destacó igualmente la unidad de la UE frente a la agresión rusa. "Nosotros, en la Unión Europea, hemos decidido un paquete de sanciones sin precedentes, financieras, políticas (y) económicas, sanciones que dañarán mucho la economía rusa", recordó Borrell. Además, continuó, "estamos apoyando el derecho de Ucrania a defender" su soberanía e integridad territorial, con el envío de armas, algo que la Unión hace por primera vez en su historia. En este sentido, mostró la admiración de los Veintisiete por el "coraje del ejército, el pueblo y el gobierno de Ucrania". "Una vez más, creo que este es el momento en el que tenemos que estar unidos, porque no podemos permitirnos que el poder haga el derecho. Este es un momento crítico en la historia de Europa", alertó Borrell. Lo importante, insistió,"es mantener la unidad de los Estados miembros de la Unión Europea en torno a las sanciones, que van a ser muy dañinas para la economía rusa, especialmente las relacionadas con el Banco Central y mantener la unidad sobre cómo proporcionar armas a Ucrania". "Por eso digo que este es un momento histórico para que la Unión Europea se presente, no sólo más unida, sino también más eficaz", añadió Borrell. Preguntado si la UE contempla tomar medidas también para detener el flujo de energía, hidrocarburos o gas rusos, al alto representante respondió: "Claro, lo hará". "Consideraremos todo. Hace una semana les dije que todo estaba sobre la mesa. Y viste que todo estaba sobre la mesa, porque se han tomado unas medidas que nadie podía esperar. Entonces, todo queda sobre la mesa", concluyó. EFE cat/lpc/pi