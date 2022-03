La UE aspira aportar a una solución en Venezuela con su informe electoral

Caracas, 4 mar El jefe de la delegación de la UE en Venezuela, Rafael Dochao, dijo este viernes que espera que el informe final de la misión Misión de Observación Electoral sobre los comicios locales y regionales de noviembre pasado contribuya a "una búsqueda de una solución pacífica y democrática a la crisis" en el país caribeño. Al presentar el informe de la misión -cuyas conclusiones fueron expuestas en una rueda de prensa el pasado 22 de febrero en Bruselas- junto a varias organizaciones de la sociedad civil, Dochao destacó que el trabajo realizado debe proyectarse también de cara a unas elecciones presidenciales. "La Unión Europea, ante estos comicios, espera que el trabajo de la Misión de Observación Electoral pueda contribuir a una búsqueda de una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela (...) a través de elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, incluyendo, por supuesto, elecciones presidenciales", afirmó. En cualquier caso, hizo hincapié en que "el diálogo tiene que ser entre venezolanos" y "no tiene que intervenir ningún país de fuera a resolver la crisis que hay" en la nación caribeña. "Nosotros ponemos el abono, pero hace falta que se pongan semillas, que alguien se ocupe del riego, hacen falta agricultores", aseveró. Por todo ello, consideró que las 23 recomendaciones emanadas del informe "pueden y deben servir para que las autoridades del país profundicen en las reformas para mejorar los procesos electorales futuros". La principal de las recomendaciones de la misión es que se refuerce "la separación poderes y la confianza en la independencia" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de cara a futuras elecciones. También, que se apruebe "una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del poder electoral". La misión de la UE, la primera enviada en quince años por el bloque comunitario a Venezuela, también recomendó "reforzar las facultades sancionadoras del (Consejo Nacional Electoral) CNE mediante la introducción de un sistema de control y sanciones". EL CNE "MÁS PLURAL" EN 20 AÑOS Dochao también subrayó que el informe recoge que las elecciones celebradas el pasado 21 de noviembre "se realizaron bajo mejores condiciones en comparación con procesos electorales precedentes y se organizaron por un CNE considerado el más equilibrado y más plural en los últimos 20 años". No obstante, recordó que observaron "deficiencias estructurales" como las inhabilitaciones arbitrarias por motivos políticos de algunos candidatos, el desigual acceso a los medios de comunicación y un amplio uso de recursos del Estado durante toda la campaña electoral a favor de algunos candidatos". El jefe de misión explicó que, diez días después de la presentación del informe final en Bruselas y no en Caracas, como estaba previsto inicialmente, no han recibido todavía "ninguna información" acerca de la opinión que tenga el CNE "y otras autoridades respecto a las recomendaciones". Dochao detalló que tiene prevista una reunión con el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, si bien todavía no hay una fecha marcada en el calendario para llevarla a cabo. Pese a ello, mostró su esperanza de que, en futuros procesos electorales, las autoridades venezolanas inviten de nuevo a que la Unión Europea despliegue una misión de observación. Por su parte, las ONG presentes en el encuentro agradecieron el trabajo de la misión y aseguraron que, a partir de ahora, se debe hacer seguimiento a las recomendaciones y a todos los actores sociales y políticos de Venezuela. "De nuevo, agradecerle a la Unión Europea la valentía política que tuvo porque también hubo muchísimos obstáculos para que esa misión lograra venir a Venezuela", dijo la arquitecta y vocera del Foro Cívico de Venezuela, Mariela Ramírez. Frente a ello, Dochao conluyó que "los materiales" elaborados por la misión "se quedan en beneficio de la sociedad civil y de aquellas ONG que trabajan en temas electorales". EFE gdl/sb/laa (foto)(video)