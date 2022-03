La ucraniana Dayana Yastremska avanza a las semifinales en Lyon

La aventura continúa para la tenista ucraniana Dayana Yastremska, número 128 del mundo, que se clasificó el viernes a las semifinales del torneo de tenis de Lyon, después de su victoria contra la italiana Jasmine Paolini (48ª) por 6-4, 7-6 (7/3).

Este es el tercer triunfo de la semana para Yastremska, que llegó a ocupar en el pasado el número 21 del ránking WTA, antes de caer en la clasificación por un caso de dopaje del que fue luego absuelta.

"Estoy verdaderamente contenta por haber llegado a semifinales, porque hace mucho tiempo que no había llegado tan lejos", se felicitaba a la salida de la pista, dedicando su éxito a su abuela, que cumplía años ese día.

"Es una nueva victoria para mí y para Ucrania. Fue muy difícil jugar, muy emocionante, sobre todo el segundo set que estuvo muy apretado. Siempre me he mantenido muy motivada para ganar", añadió la jugadora, llegada el sábado a Lyon en compañía de su hermana, Ivanna (15 años), con la que jugó la primera ronda del cuadro de dobles el lunes.

Ambas dejaron a sus padres en la frontera entre Ucrania y Rumanía, antes de llegar a Bucarest, desde donde volaron a Francia.

"No he jugado el partido que quería por falta de concentración. Es por eso que he cometido algunos errores. Aprecio y estoy feliz por jugar aquí, en Lyon, con el apoyo del público que me ayuda. Me motivaba a mi misma y necesito luchar", comentó la jugadora de Odesa.

"Cuando llegué a Lyon estaba realmente fatigada emocional y mentalmente, pero ahora siento que la energía vuelve y por supuesto que quiero ganar cada partido", concluyó.

En semifinales, Dayana Yastremska se enfrentará el sábado a la ganadora del partido entre la húngara Ana Bondar (número 79 del mundo) y la rumana Sorana Cirstea (número 30 del mundo), cabeza de serie número 2.

-- Torneo WTA de Lyon

- Individuales - Cuartos de final:

Shuai Zhang (CHN/N.8) derrotó a Vitalia Diatchenko (RUS) 3-0 y abandono

Dayana Yastremska (UKR) a Jasmine Paolini (ITA/N.5) 6-4, 7-6 (7/3)

