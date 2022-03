La orca Lolita se retira tras asumir un grupo mexicano el Miami Seaquarium

(Actualiza con confirmación de la retirada de la orca Lolita) Miami, 4 mar MS Leisure Company, subsidiaria de la mexicana The Dolphin Company, comenzó este viernes a operar el Miami Seaquarium con la promesa de "brindar el más alto nivel de atención" a los animales, incluida la orca Lolita, que, según dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, no volverá a tener que ofrecer espectáculos. La compañía anunció que recibió la licencia necesaria para operar el acuario bajo la Ley de Bienestar Animal de EE.UU., y, según un comunicado de Levine Cava, eso significa la "retirada de Lolita y su compañero delfín (Lii) de actuaciones y exhibiciones". El acuerdo incluye además que la empresa deberá facilitar planes para garantizar el bienestar animal y de mantenimiento y mejora de las instalaciones, "con énfasis" en Lolita. La licencia otorgada por el Departamento de Agricultura (USDA) de EE.UU. a MS Leisure significa que el proceso de adquisición del Miami Seaquarium a Palace Entertainment, filial del grupo español Parques Reunidos, que operaba el acuario desde 2007, queda concluido. El proceso, que se inició en agosto de 2020, se vio obstaculizado por denuncias de deficiencias en las instalaciones del Seaquarium y la polémica en torno a Lolita, que lleva más de 50 años cautiva y, según organizaciones de defensa del bienestar animal, en condiciones que han puesto su salud en un estado crítico. Esas organizaciones reiteraron este viernes sus llamamientos a que la orca sea liberada. "Estamos muy emocionados de haber completado finalmente el proceso para continuar con la operación y administración del Miami Seaquarium", dijo Eduardo Albor, director ejecutivo de The Dolphin Company, en el comunicado. Albor expresó el deseo de MS Leisure en convertir el Seaquarium en un lugar que eduque a la comunidad sobre el valor de las especies acuáticas y la sostenibilidad de los océanos. "UN NUEVO DÍA" PARA EL ESCENARIO DE "FLIPPER" "Hoy marca un nuevo día para el Miami Seaquarium y todas las criaturas bajo su cuidado", dijo la alcaldesa Levine Cava. El condado es el arrendador del Seaquarium, que abrió en 1955 en una isla de la Bahía Vizcaína, entre Miami y Key Biscayne y en cuyas instalaciones se filmó en los años 60 la famosa serie Flipper. El Seaquarium es una de las atracciones más populares de la zona, con 500.000 visitantes al año, según sus propias cifras. The Dolphin Company anunció que se van a producir "muchos cambios" en los meses venideros, "algunos de ellos invisibles, ya que serán parte de la vida acuática tras bambalinas". "Al igual que en todos los otros 27 parques y hábitats que actualmente operamos en México, Argentina, el Caribe, Italia y Florida, el Miami Seaquarium contará con nuestro compromiso total para, en primer lugar, revisar y mejorar el bienestar de sus especies acuáticas", agregó Travis Burke, director regional para América del Norte de The Dolphin Company. El vicepresidente y asesor jurídico adjunto de Derecho Animal de la Fundación PETA (Personas por un Tato Humano para los Animales), Jared Goodman, dijo que "por primera vez en la historia, el USDA está tomando algunas medidas al reconocer tácitamente que el tanque de Lolita no puede satisfacer sus necesidades". "PETA pide que este sea un primer paso para liberar a Lolita (y al delfín Lii, que está en el mismo tanque) en un santuario costero, antes de que esta orca, quién ha sufrido por tanto tiempo, termine muriendo en el mismo tanque estrecho en el que ha estado confinada por más de medio siglo", agregó en un comunicado. La orca Lolita fue capturada en aguas del Pacífico noroccidental y llegó al Seaquarium con unos cuatro años de edad el 24 de septiembre de 1970. Lolita está confinada desde entonces en una piscina de unos 60 pies (18 metros) de longitud y una profundidad máxima de 20 pies (6,1 metros), según las medidas suministradas por activistas de los derechos de los animales. EFE ar/lce/laa/jip/jrh