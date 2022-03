La minoría musulmana vota por "sobrevivir" en el mayor estado de la India

Lucknow (India), 4 mar "Como minoría, especialmente una minoría bajo asedio, por lo primero que votas es por tu propia supervivencia", afirma la musulmana Irena Akbar desde el estado indio de Uttar Pradesh, donde se celebran unas elecciones regionales clave para el futuro de la India. La experiodista reconvertida en marchante de caligrafía islámica pone voz al miedo de millones de musulmanes indios de verse discriminados y relegados a ciudadanos de segunda clase por el auge del nacionalismo hindú encarnado por el Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro, Narendra Modi. El actual jefe de Gobierno de Uttar Pradesh, el polémico monje hindú Yogi Adiyanath, busca revalidar la demoledora victoria del BJP en 2017 en el que con 200 millones de habitantes es el mayor estado de la India. El resultado de las elecciones, que se celebran en siete fases y comenzaron el pasado 10 de febrero, se dará a conocer el 10 de marzo, y los analistas señalan que son unos comicios fundamentales ante las elecciones generales de 2024. Pero tanto miembros de la minoría musulmana, 38 millones solo en Uttar Pradesh y cerca del 15 % de la población en todo el país de acuerdo con el último censo de 2011, como críticos del BJP ven como potencialmente catastrófica un segundo mandato de la formación hinduista. CIUDADANOS DE SEGUNDA CLASE "Lo que pasa es que el Gobierno de Yogi, como el Gobierno de Modi en el ámbito nacional, está relegando de forma no oficial a los musulmanes a una segunda clase, aunque oficialmente tenemos todos los derechos garantizados por la Constitución", lamenta Akbar en la capital regional, Lucknow. Yogi es conocido por sus discursos incendiarios. Antes de estar al frente del Gobierno regional, cuando todavía era un parlamentario local en 2014, generó una fuerte polémica un vídeo en el que se le oye exhortar a una multitud contra otras comunidades religiosas. "Si matan a tan solo un hindú, nosotros mataremos...", dice Yogi, a lo que la multitud responde con "100", refiriéndose supuestamente sin nombrarla a la minoría musulmana, según reportó entonces la televisión delhí NDTV, un incidente al que Akbar hace referencia. Más recientemente, el monje hindú afirmó que las elecciones en curso son una lucha entre el 80 % y el 20 %, en una aparente referencia a la proporción entre la mayoría hindú y la minoría musulmana, que desató la polémica así como una aclaración posterior de Yogi de que no se refería a la religión. La reciente polémica sobre el uso del velo islámico en las aulas, tras su prohibición en varios institutos en el sur del país, una controversia que ha alcanzado los tribunales, resuena también en Uttar Pradesh. VIOLENCIA Y PROTESTAS La llegada al poder de Modi en 2014 y la conquista de Uttar Pradesh por su formación tres años después provocó un aumento de la violencia contra las minorías, según han denunciado organizaciones como Human Rights Watch (HRW). Es el caso de los grupos extremistas que atacaban a personas en defensa de las vacas, consideradas sagradas por buena parte del hinduismo, pero también de la herida que dejó entre la población musulmana de Uttar Pradesh la represión de las manifestaciones contra la Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA). Pensada para naturalizar a inmigrantes irregulares de países vecinos, desató protestas en todo el país durante meses por excluir a los musulmanes. En Uttar Pradesh fallecieron unas 20 personas, especialmente entre el 19 y el 20 de diciembre de 2019. "Las protestas contra la CAA tuvieron lugar en todo el país, pero la llamada violencia solo ocurrió en estados gobernados por el BJP. Fue utilizada como una excusa para matar musulmanes o castigarlos enviándolos a la cárcel", explica Akbar. La asociación pro derechos humanos Karwan e Mohabbat (Caravana del Amor, en hindi), en un informe publicado el año pasado bajo el título "Un estado en guerra con su propio pueblo", ha denunciado el "completo colapso de los mecanismos estatales diseñados para proteger a los ciudadanos" y la "violencia desproporcionada" utilizada por la Policía contra los manifestantes. POLÍTICAS COMUNITARIAS FRENTE AL DESEMPLEO En los céntricos barrios habitados mayoritariamente por musulmanes en Lucknow, una ciudad que muestra en sus monumentos y arquitectura el control de los nabaw o regentes musulmanes hasta la llegada de los británicos, la opinión general es que los verdaderos problemas como el desempleo deberían centrar la campaña electoral. Mohammad Akram, mientras afila cuchillos y tijeras en su angosto local, afirma que votará por el Partido Samajwadi (SP), que cuenta con un importante respaldo de la comunidad musulmana y es visto como la única formación capaz de arrebatar Uttar Pradesh al BJP. "El Censo Nacional de Ciudadanos (NCR), la cuestión hindú-musulmana o el hiyab no tienen peso. Lo único que está buscando la gente son oportunidades de empleo", señala Akram. Desde uno de los puestos de té más famosos de la ciudad, Sharma Ji Ki Chai, donde en cualquier momento del día se congregan decenas de personas y las discusiones políticas abundan, Mohammad Akhlaq subraya también el precario estado de la economía. "¿Qué ha hecho (Yogi)? Completar trabajos ya empezados y subrayar el problema hindú-musulmán", lamenta Akhlaq. David Asta Alares