La flexibilidad laboral, clave para el sector publicitario en Latinoamérica

San Juan, 4 mar Una mayor flexibilidad de las empresas es la clave para retener a los mejores profesionales de las compañías publicitarias, de comunicación y marketing de Latinoamérica, que a raíz de la pandemia demandan nuevas condiciones laborales que favorezcan la conciliación. Con la pandemia, el panorama empresarial cambió en las compañías del sector en la región, ya que los profesionales quieren flexibilidad y no retornar al panorama previo a la irrupción de la covid-19, explicó a Efe la directora de Talento (RRHH) de McCann Worldgroup para Latinoamérica, Jimna Tarrats. Los últimos estudios sobre recursos humanos en el mundo y Latinoamérica subrayan un fenómeno que se ha definido como auténtico tsunami para las empresas del sector, provocando una "ola" de abandono por parte de profesionales que quieren rehacer sus carreras. MÁS FLEXIBILIDAD, BIENESTAR Y CONCILIACIÓN "Hay que volverse hacia la flexibilidad", resaltó Tarrats, para quien las empresas del sector se enfrentan a la demanda de sus profesionales de un cambio que facilite conciliar el trabajo con unas condiciones de vida que permitan un mayor bienestar. Estudios internacionales apuntan que en distintos países, entre los que se incluye Estados Unidos, cerca del 50 % de los profesionales del sector evaluaron durante la pandemia abandonar sus puestos de trabajo en busca de mejores condiciones de vida que redunden en mayor salud y conciliación familiar. "Es importante que las empresas sean una marca empleadora atractiva", dijo Tarrats, que destacó que en el panorama actual las compañías del área publicitaria en Latinoamérica que no sepan responder a las nuevas demandas corren el riesgo de perder lo mejor de su talento. Según la directora de Talento (RRHH) de McCann Worldgroup para Latinoamérica, los profesionales del sector son cada vez más exigentes en esta región -al igual que en el resto del mundo-, lo que implica evolucionar hacia un nuevo panorama en el mundo corporativo. TRABAJO EN REMOTO "Los estudios sobre el tema indican que más del 50 % de los profesionales dejarán sus empleos si se vuelve al sistema anterior", destacó, tras indicar que parece complicado que se pueda retornar a un sistema de trabajo completamente presencial como el que precedió a la pandemia. "No vamos a volver a eso. La gente busca trabajar en casa, donde el horario pueda ser flexible", sostuvo, además de vaticinar el final del clásico 9.00 de la mañana a 5.00 de la tarde en la oficina. Matizó que, no obstante, algunos profesionales por su perfil sí que continuarán acudiendo de forma presencial a sus puestos de trabajo, mientras que otros se quedarán de forma definitiva en casa y algunos adoptarán una posición mixta. La demanda de flexibilidad que permita mejores condiciones de vida y compaginar vida familiar con trabajo es un asunto que ha abordado McCann Worldgroup, una de las principales empresas del mundo en soluciones de marketing global. DAR RESPUESTA A LOS PROFESIONALES Tarrats subrayó que McCann Worldgroup ha realizado sus propios estudios y tomado iniciativas para dar respuesta a las demandas de sus profesionales, lo que incluye favorecer el trabajo en casa, el desarrollo de planes de carrera y una amplia oferta de formación. "Las empresas tienen que evolucionar. No se puede retornar a los viejos tiempos", sostuvo. La directiva recordó que la búsqueda de los profesionales del sector de condiciones laborales que mejoren sus vidas llevó al citado tsunami laboral. "Ante ello, McCann Worldgroup elaboró estrategias para combatirlo", dijo sobre las medidas para dar respuesta a la demanda de mayor bienestar y salud mental. La compañía, en esta nueva estrategia, ha potenciado los planes de carrera de sus empleados y, sobre todo, herramientas de formación, conciliación familiar, salud mental y liderazgo femenino. EFE arm/mv/cpy (foto) (video)