Italia ofrecerá la vacuna anticovid a todos los refugiados ucranianos

Roma, 4 mar Los refugiados ucranianos que escapen de la invasión rusa serán sometidos a pruebas diagnósticas de la Covid-19 en las 48 horas siguientes a su entrada en Italia, donde a todos ellos se les ofrecerá la vacunación, según una nueva directiva del Ministerio de Sanidad, que alerta de que la cobertura con la vacuna en Ucrania es "una de las más bajas de Europa". La directiva hecha pública hoy por Sanidad alerta a las regiones de las pautas necesarias para regular la situación sanitaria relativa al coronavirus de los refugiados ucranianos que lleguen a Italia debido a la guerra y que podrían ascender a unos 800.000 según los cálculos de asociaciones italo-ucranianas publicados por medios locales. "En relación con la actual crisis en Ucrania y en previsión de los fenómenos migratorios resultantes a nuestro país, por favor alerte a las Autoridades Sanitarias Locales (ASL) con el fin de identificar y proporcionar y la provisión de los recursos necesarios para la realización de pruebas de diagnóstico (...) y para la administración de vacunas contra el COVID-19", se indica en el texto. "Según los datos disponibles en el momento de redactar este informe, la cobertura de vacunación contra el COVID-19 en Ucrania se sitúa en torno al 35% de la población, una de las más bajas de Europa", se añade. Además, para los ciudadanos procedentes de Ucrania, "independientemente de la ciudadanía, sin formulario digital de localización de pasajeros o certificación verde Covid-19, las ASL competentes dispondrán la realización de pruebas diagnósticas dentro de las 48 horas siguientes a la entrada, si no se hacen en el momento de la entrada en las fronteras nacionles. "Está claro que vamos a ofrecer la vacunación, pero lo que necesitan las personas que acuden a nosotros es un abrazo", dijo el subsecretario de Sanidad, Pierpaolo Sileri, al destacar que la vacunación será siempre opcional.. El estatus de refugiado "permite el acceso a nuestra asistencia sanitaria" y "no prevé la obligatoriedad del certificado sanitario", por lo que los refugiados podrán viajar en los transportes públicos, ya sean autobuses o trenes, tras "un control de seguridad", añadió Sileri. En la directiva "se recomienda ofrecer la vacunación (...) a todos los sujetos s a partir de los 5 años de edad que declaren no estar vacunados o no estén en posesión de la documentación que certifique la vacunación, incluyendo la dosis de refuerzo para los sujetos a partir de los 12 años". La normativa pide a las regiones también que presten "especial atención a la identificación temprana de personas con necesidades especiales y vulnerabilidades específicas, como los menores extranjeros no acompañados, las mujeres embarazadas y familias monoparentales". EFE mr/rml