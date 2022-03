El párroco de la ciudad ucraniana de Leópolis: "Lucharemos hasta el final"

Ciudad del Vaticano, 4 mar El párroco de la Iglesia de San Antonio de Padua en la localidad ucraniana de Leópolis, el padre Mikola Orach, asegura que la ciudad "ya está preparada para la invasión rusa" y que sus habitantes lucharán "hasta el final", al tiempo que pide que EE. UU. y Europa se movilicen para "cerrar el cielo de Ucrania". "Lucharemos hasta el final para liberar a Ucrania de los rusos. No tenemos miedo", afirma el sacerdote en declaraciones que publica hoy la agencia de información misionera del Vaticano, Fides, a la que explica que los "feligreses están comprando armas y preparándose" ante la llegada del Ejército ruso. En Leópolis, ciudad al oeste del país y cercana a la frontera con Polonia que se ha convertido en centro de paso de muchos de los millones de refugiados que abandonan el país, "la guerra ha comenzado hace solo unos días y todo funciona normalmente, las tiendas, el transporte público". "La situación está en calma pero nos estamos preparando para el ataque, nuestros hombres están tomando las armas. También se producen alarmas aéreas, pero de momento la guerra no ha llegado", señala, al relatar que hay toque de queda en la ciudad desde las 22.00 horas hasta las 6.00. En ese momento "atendemos a los refugiados que se quedan con nosotros una noche y luego siguen su camino hacia Polonia. Aquí se lavan, comen, duermen… llegan en condiciones desesperadas, los niños lloran, el frío es un verdadero dolor. Ahora la frontera está más tranquila, en pocas horas se puede cruzar y ya no hay 60 km de colas como hemos visto en los últimos días", relata. "Los rusos dicen que nos están liberando de los fascistas y los nazis, pero no es cierto, están luchando contra todo el pueblo ucraniano", indica el padre, antes de añadir que su presidente, Volodimir Zelensky, "pide a Occidente que cierre el cielo de Ucrania". "Estamos desesperados, los aviones rusos están llegando, están bombardeando nuestras ciudades, han atacado la planta nuclear de Zapoiriya, corremos el peligro de un nuevo Chernóbil”, asegura, antes de concluir con un llamamiento: "Por favor, ayudadnos a pedir a los estadounidenses y a Europa que cierren el cielo ucraniano a todos los aviones". EFE mr/jac