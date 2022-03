El argentino Bochini y la alemana Zietz, premios 'One Club Man/Woman'

Bilbao, 4 mar El Athletic Club ha concedido su premios 'One Club Man' y 'One Club Woman' 2022 al argentino Ricardo Enrique Bochini y a la alemana Jennifer Zietz por sus trayectorias profesionales en Independiente (20 temporadas) y FCC Turbine Postdam (17 temporadas). Tras el paréntesis del pasado año, Bochini y Zietz retoman el palmarés de un galardón que otorga el Athletic a exfutbolistas que solo han vestido una camiseta en la elite a lo largo de su trayectoria deportiva y que por ello "representan los valores unidos" al club bilbaíno. Sobre Bochini, de 68 años, el Athletic destaca que "fue considerado como el mejor '10' del fútbol argentino hasta la llegada de Diego Armando Maradona y Leo Messi", si bien "a diferencia de estas dos estrellas" desarrolló toda su carrera en un solo club, Independiente de Avellaneda. Campeón del mundo con Argentina en 1986 el centrocampista se retiró en 1991 a los 37 años de edad después de 20 temporadas con 'El Rojo' en las que disputó 714 partidos, marcó 108 tantos y dio más de 200 pases de gol. Bochini sucede en el palmarés del 'One Club Man' a Matthew Le Tissier (Southampton), Paolo Maldini (Milan), Sepp Maier (Bayern Múnich), Carles Puyol (Barcelona), Billy McNeill (Celtic) y Ryan Giggs (Manchester United), último galardonado hasta ahora. Por su parte, Zietz, de 38 años, recibirá el tercer premio 'One Club Woman' que otorga el Athletic tras los de la sueca Malin Möstrom (Umea) y la también alemana Pia Wunderlich (FFC Frankfurt). La centrocampista de Rostock ganó con el FCC Turbine dos Ligas de Campeones, seis ligas y tres Copas de Alemania. Disputó 332 partidos y marcó 97 goles entre 1998 y 2015 con su equipo y, además, ganó la Eurocopa 2009 con su selección, . "El regreso del público a los estadios permitirá recuperar la tradición de entregar estos trofeos en San Mamés", se felicita el Athletic, que a causa de la pandemia no pudo entregar en 'La Catedral' los galardones de la última edición a Giggs y Wunderlich.